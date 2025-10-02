Ловци излизат на протест след смъртта на мъж в Старозагорско

Очакват се протести на ловци в Старозагорско тази събота, в разгара на ловния сезон. Повод за недоволството е смъртта на 44-годишен мъж, който загина в края на септември в гориста местност край село Лясково.
Инцидентът е станал късно вечерта, като по това време в района са се намирали двама души, единият от които служител на МВР от Стара Загора.
Ловците настояват за разследване на съмнения за корупция, която, според тях, стои зад мащабно бракониерство в региона.
По думите му съмненията за бракониерство не са потвърдени от прокуратурата.
Той отбеляза, че през последните две години е събирал доказателства за бракониерска дейност в района. По думите му, неколкократно е подавал сигнали до различни институции, сред които МВР и Министерството на земеделието.
Според заместник-председателя на Българския ловно-рибарски съюз хората в района се страхуват да говорят.
От прокуратурата съобщиха, че 44-годишният мъж е починал вследствие на инфаркт. Назначени са редица експертизи, включително и анализ на данните от телефона на служителя на реда. Очаква се резултатите от разследването да бъдат готови в близко време.
И ловците раздават незаслужена смърт ,и то на невинни ,беззащитни души, така ,че не ми пука за тях !! Ама никак !!
Rumyana Vicheva ти патка ли си ,защо сравняваш човек с животно?
Georgi Milev За мен ,животът на едно животно е по- ценен от твоя ! Полза от ловците- никаква !
Rumyana Vicheva и от тебе още по никаква !