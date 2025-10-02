Ловци излизат на протест след смъртта на мъж в Старозагорско

Очакват се протести на ловци в Старозагорско тази събота, в разгара на ловния сезон. Повод за недоволството е смъртта на 44-годишен мъж, който загина в края на септември в гориста местност край село Лясково.

Инцидентът е станал късно вечерта, като по това време в района са се намирали двама души, единият от които служител на МВР от Стара Загора.

Ловците настояват за разследване на съмнения за корупция, която, според тях, стои зад мащабно бракониерство в региона.

„По случая със загиналия ловец се работи. Държа връзка с ОД на МВР- Стара Загора. Имаме съмнения за бракониерство. Полицаят, който е бил на мястото, не е реагирал адекватно според мен. Не е позвънил на 112”. Това заяви в „Здравей, България” заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз Михаил Атанасов.

По думите му съмненията за бракониерство не са потвърдени от прокуратурата.

„Но няма какво друго да правят двамата в 1.00 часа през нощта в гората. Според мен е бракониерство. Човекът е паднал в безпомощно състояние и полицаят не се е обадил да потърси помощ”, каза още Атанасов.

Той отбеляза, че през последните две години е събирал доказателства за бракониерска дейност в района. По думите му, неколкократно е подавал сигнали до различни институции, сред които МВР и Министерството на земеделието.

„Говорил съм няколко пъти с министъра. Обяснил съм за злоупотребите в горските стопанства, но няма предприети мерки”, каза Атанасов.

Според заместник-председателя на Българския ловно-рибарски съюз хората в района се страхуват да говорят.

„За последните два дни имам над 10 сигнала за полицая, за когото имаме съмнения за корупция. Но хората ги е страх, защото работи в МВР. Освен това е и заместник-председател на сдружението в Стара Загора. Но час и половина е изоставил човек в безпомощно състояние. Дали е прикривал оръжие или отстреляно животно – не мога да кажа”, коментира Атанасов.

От прокуратурата съобщиха, че 44-годишният мъж е починал вследствие на инфаркт. Назначени са редица експертизи, включително и анализ на данните от телефона на служителя на реда. Очаква се резултатите от разследването да бъдат готови в близко време.