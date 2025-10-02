Луис Енрике: Изиграхме отличен мач, а срещу Барселона никога не е лесно

Наставникът на Пари Сен Жермен – Луис Енрике, не скри задоволството си от обрата над бившия си отбор Барселона. Парижани спечелиха трето поредно гостуване срещу каталунците, този път с 2:1 след двата пъти по 4:1.

- Реклама -

Испанският специалист се изказа много ласкаво по адрес на младия Сени Маюлю, който успя да се разпише още преди почивката.

„Изиграхме отличен мач. Началото беше трудно, защото те владееха много добре топката, което е нещо типично за тима на Барселона с толкова много класни играчи. Първите 20 минути бяха наистина тежки, а и ние допуснахме някои грешки. Но след това стабилизирахме играта си, успяхме да изравним, което ни даде допълнителна увереност на почивката.

През второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Създадохме доста положения, подобрихме значително представянето си и заслужено спечелихме. Много съм щастлив, защото въпреки всичките трудности, постигнахме важна победа, а срещу Барса никога не е лесно.

Маюлю притежава изключителна сила и може да даде много. Той има страхотни качества и е способен да играе както по-централно, така и по крилата. Много сме щастливи, че го имаме” – завърши Енрике във връзка с младия си нападател.

Защитаващият титлата си френски тим стигна до успеха след попаденията на 19-годишния Сени Маюлю в 38-ата минута и на Гонсало Рамос в самия край. Резултатът за испанския шампион Феран Торес беше открил резултата в 19-ата минута.