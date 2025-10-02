НА ЖИВО
          Манчестър Юнайтед започна трагично този сезон, а вече мисли за следващия

          Популярният спортен журналист – Фабрицио Романо, обяви Кристиан Ороско за първото лятно попълнение на "червените дяволи" за идното лято

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Популярният спортен журналист – Фабрицио Романо, обяви Кристиан Ороско за първото лятно попълнение на Манчестър Юнайтед през 2026 г. 17-годишният колумбийски талант ще бъде привлечен от местния Форталеза срещу трансферна сума от само един милион долара. 

          Според италианският специалист по трансфери споразумението вече е сключено и подписано. Идеята на този етап е полузащитникът да се присъедини към Манчестър Юнайтед от лятото на 2026 г., когато ще навърши 18 години. 

          17 годишният футболист в началото на годината дебютира за националния отбор на Колумбия до 17 години и досега се е отчел с 9 двубоя. Преди това има две срещи и за селекцията до 15 години.

