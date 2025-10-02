Мартинели и Сака донесоха успеха на Арсенал срещу Олимпиакос

Арсенал не допусна изненада и спечели с 2:0 домакинството си на Олимпиакос. „Топчиите“ вкараха ранен гол още в 12-ата минута чрез Мартинели и „затвориха“ мача с попадение на Бакайо Сака в заключителните секунди на срещата.

Арсенал започна активно срещата и още в първите минути Люис-Скели намери Мартинели, който остана непокрит в наказателното поле, но ударът му с глава мина покрай вратата.

В 12-ата минута „артилеристите“ създадоха първата си голяма опасност – Йодегор изведе Гьокереш, чийто удар рикошира в крак на защитник и срещна левия стълб. Топката се върна пред вратата и за Мартинели остана най-лесното – да я довкара от няколко сантиметра за 1:0.

Йодегор продължи да прави разликата и половин час след началото отново пусна прецизен пас към Гьокереш, но блестяща намеса на Пирола попречи на нападателя да стреля опасно. Малко по-късно Олимпиакос можеше да изравни – Поденс засече центриране отдясно, но стражът на Арсенал се намеси решително и запази преднината на своя тим.

В ответната атака Гьокереш бе намерен от Тросар и опита да завърши сам, но прати топката над вратата. Секунди по-късно Тросар опита удар от въздуха, който обаче отново не намери целта.

След час игра Арсенал можеше да реши всичко. В 65-ата минута Мартин Йодегор проби през центъра и подаде към Леандро Тросар. Белгиецът финтира защитник и стреля опасно, но Цолакис излезе навреме и с отлична намеса запази вратата си.

Само минута по-късно Олимпиакос стигна до попадение. След центриране Ел Каби игра с глава, Рая спаси, а Чикиньо прати топката в мрежата при добавката. Радостта на гърците обаче бе кратка – страничният съдия вдигна флага за засада при центрирането към Ел Каби, а ВАР потвърди решението.

В 82-ата минута „топчиите“ пропуснаха нов златен шанс. Букайо Сака нахлу в наказателното поле и намери Йодегор, чийто удар от десетина метра бе избит от вратаря. Норвежецът стигна до добавка, но топката се отклони в защитник и излезе в корнер.

Олимпиакос опита да върне интригата и в 85-ата минута Чикиньо отправи силен удар, но този път Рая се намеси блестящо.

Всичко окончателно бе решено в добавеното време. В 92-ата минута Йодегор изведе Сака в наказателното поле, а крилото с мощен удар между краката на Цолакис оформи крайното 2:0 за Арсенал.