НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

          0
          34
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти на „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          След извършена проверка вчера на кола, шофирана от 49-годишен мъж, в таблото на автомобила бяха открити 600 къса безакцизни цигари и 786 кг хранителни продукти, за които служители на БАБХ и тези на Агенция „Митници“ са взели отношение.

          Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево“ Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево“

          Същевременно в Харманли 400 къса цигари без бандерол са били иззети при проверка на автомобил на пътя между Харманли и Симеоновград. 45-годишният шофьор, който ги превозвал, ги предал с протокол.

          Иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти на „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          След извършена проверка вчера на кола, шофирана от 49-годишен мъж, в таблото на автомобила бяха открити 600 къса безакцизни цигари и 786 кг хранителни продукти, за които служители на БАБХ и тези на Агенция „Митници“ са взели отношение.

          Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево“ Митничари заловиха камион с метамфетамин на „Капитан Андреево“

          Същевременно в Харманли 400 къса цигари без бандерол са били иззети при проверка на автомобил на пътя между Харманли и Симеоновград. 45-годишният шофьор, който ги превозвал, ги предал с протокол.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions