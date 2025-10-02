На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

Иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти на „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

След извършена проверка вчера на кола, шофирана от 49-годишен мъж, в таблото на автомобила бяха открити 600 къса безакцизни цигари и 786 кг хранителни продукти, за които служители на БАБХ и тези на Агенция „Митници“ са взели отношение.

Същевременно в Харманли 400 къса цигари без бандерол са били иззети при проверка на автомобил на пътя между Харманли и Симеоновград. 45-годишният шофьор, който ги превозвал, ги предал с протокол.