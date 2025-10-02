НСО вече няма да вози администрацията на президента

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които отпада задължението на службата да осигурява транспорт на администрацията на президентството.
- Реклама -
Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев поясни, че става дума само за членовете на администрацията, а не за президента или делегациите му. „Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Отпада единствено транспортирането на лица от администрацията на президентството“, уточни той.
Предложението за промяна, внесено от Калин Стоянов, беше гласувано с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се.
Междувременно предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица не бяха приети.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които отпада задължението на службата да осигурява транспорт на администрацията на президентството.
- Реклама -
Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев поясни, че става дума само за членовете на администрацията, а не за президента или делегациите му. „Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Отпада единствено транспортирането на лица от администрацията на президентството“, уточни той.
Предложението за промяна, внесено от Калин Стоянов, беше гласувано с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се.
Междувременно предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица не бяха приети.
Само Пеевски!
Вероятно за да освободят повече ресурс за охраната на дуото Боко-Шиши, че трябва да ги пазят от народната любов.
А знае ли се кой ще бъде следващия президент,изборите наближават…И тогава „ко праим?!“….
Дааа правилно….цялото НСО ще вози само шиши и тиквун
То ва на пеевски ли е кортежа
А женка му Деса Мерцедеса ще блокира ли пак улиците пред столични бутици с колите на НСО?!
Трябва да има достатъчно гавази, които да пазят престъпните и свински телеса на Буци и на Шиши, въпреки че повечето хора, ако бяха свине като тях вероятно биха се самоубили, за да се отърват от свинското си съществуване.
Да спира да вози и боко и дебелия, и всички наши любими депутати, а защо не я закрият направо.
Ще вози само Свинята и Боко,прост Народ слаба Държава
А Д. Пеевски и Б. Борисов – охраната защо им е? А бронираните им коли чии са?
А ми малко ли години се возеха Слав Узунов копринков дядо мраз лелята
Стефан Георгиев А Шиши що не излезе от бронираната кола да се разходи без охрана сред хората?!
Дебелия харчи повече от нея!