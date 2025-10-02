НА ЖИВО
          НСО вече няма да вози администрацията на президента

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които отпада задължението на службата да осигурява транспорт на администрацията на президентството.

          - Реклама -

          Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев поясни, че става дума само за членовете на администрацията, а не за президента или делегациите му. „Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Отпада единствено транспортирането на лица от администрацията на президентството“, уточни той.

          Предложението за промяна, внесено от Калин Стоянов, беше гласувано с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се.

          Междувременно предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица не бяха приети.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          13 КОМЕНТАРА

          2. Вероятно за да освободят повече ресурс за охраната на дуото Боко-Шиши, че трябва да ги пазят от народната любов.

          3. А знае ли се кой ще бъде следващия президент,изборите наближават…И тогава „ко праим?!“….

          7. Трябва да има достатъчно гавази, които да пазят престъпните и свински телеса на Буци и на Шиши, въпреки че повечето хора, ако бяха свине като тях вероятно биха се самоубили, за да се отърват от свинското си съществуване.

          8. Да спира да вози и боко и дебелия, и всички наши любими депутати, а защо не я закрият направо.

          10. А Д. Пеевски и Б. Борисов – охраната защо им е? А бронираните им коли чии са?

            • Стефан Георгиев А Шиши що не излезе от бронираната кола да се разходи без охрана сред хората?!

