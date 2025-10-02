НСО вече няма да вози администрацията на президента

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които отпада задължението на службата да осигурява транспорт на администрацията на президентството.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев поясни, че става дума само за членовете на администрацията, а не за президента или делегациите му. „Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Отпада единствено транспортирането на лица от администрацията на президентството“, уточни той.

Предложението за промяна, внесено от Калин Стоянов, беше гласувано с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се.

Междувременно предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица не бяха приети.