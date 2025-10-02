НА ЖИВО
          Крими

          Откраднаха кабел и климатик от бургаска черква

          Снимка: БГНЕС
          Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм „Света Богородица“ в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.

          Двете са откраднали 30-метров меден кабел на стойност 300 лв., монтиран на външната стена на храма. Това се случило, след като нахлули в двора му през нощта, прескачайки метална решетъчна ограда. Обирът се случил в началото на юли, но виновниците са разкрити през последните дни. Заловените са дали пълни самопризнания.

          Установено е, че е откраднато външното тяло на климатик на стойност около 2000 лв. от фасадата на същия храм. Самопризнания са направени и от 16-годишен тийнейджър от Сливен, задържан за това деяние.

          Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление – Бургас.

          Припомняме, че 38-годишен мъж бе задържан през март тази година за кражба на 3000 лева дарение от храм „Свети Николай Чудотворец“ в бургаския комплекс „Меден Рудник“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Срина се системата за глоби в КАТ

          Новинарски Екип -
          Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР
          Политика

          Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

          Никола Павлов -
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни...
          Политика

          Васил Пандов: 240 млн. лева струват обещанията към лекари и сестри

          Камелия Григорова -
          Изпълнението на ангажиментите на държавата към протестиращите лекари и медицински сестри ще струва около 240 млн. лв. годишно, заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов,...

