Откраднаха кабел и климатик от бургаска черква

Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм „Света Богородица“ в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.

Двете са откраднали 30-метров меден кабел на стойност 300 лв., монтиран на външната стена на храма. Това се случило, след като нахлули в двора му през нощта, прескачайки метална решетъчна ограда. Обирът се случил в началото на юли, но виновниците са разкрити през последните дни. Заловените са дали пълни самопризнания.

Установено е, че е откраднато външното тяло на климатик на стойност около 2000 лв. от фасадата на същия храм. Самопризнания са направени и от 16-годишен тийнейджър от Сливен, задържан за това деяние.

Работата по случаите продължава от служителите на Първо Районно управление – Бургас.

Припомняме, че 38-годишен мъж бе задържан през март тази година за кражба на 3000 лева дарение от храм „Свети Николай Чудотворец“ в бургаския комплекс „Меден Рудник“.