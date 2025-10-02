НА ЖИВО
          Овцевъди и козевъди заплашват с протести

          Снимка: БГНЕС
          Овцевъди и козевъди обявиха протестна готовност заради липсата на решение от страна на държавата за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни.

          Фермерите настояват до понеделник властите да вземат спешно решение за стартиране на имунизацията. В противен случай те се заканват да организират протестни действия на 9 октомври, когато в страната пристига европейският комисар по земеделието Кристоф Хансен.

          По думите им, ако няма реакция, ще го „посрещнат“ със затворени пътища и горящи ковчези – символичен знак на недоволството от бездействието на институциите.

          „Настояваме за незабавна зонална ваксинация на засегнатите области, за преоценяване и адекватно обезщетение на колегите от Южна България”, подчерта овцевъдът Красимир Бурмов.

          По негови думи, по-голямата част от сектора спазва изискванията, но въпреки това около 30 000 животни са били ваксинирани нерегламентирано.

          1. Простотия българска. Вместо да ограничат движението на стадата и продажбата на животни по нощните пазари, те искат ваксинация за да прецакат тези, които успяват да изнасят млечна продукция.

