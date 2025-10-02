Овцевъди и козевъди заплашват с протести

Овцевъди и козевъди обявиха протестна готовност заради липсата на решение от страна на държавата за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни.
- Реклама -
Фермерите настояват до понеделник властите да вземат спешно решение за стартиране на имунизацията. В противен случай те се заканват да организират протестни действия на 9 октомври, когато в страната пристига европейският комисар по земеделието Кристоф Хансен.
По думите им, ако няма реакция, ще го „посрещнат“ със затворени пътища и горящи ковчези – символичен знак на недоволството от бездействието на институциите.
По негови думи, по-голямата част от сектора спазва изискванията, но въпреки това около 30 000 животни са били ваксинирани нерегламентирано.
Овцевъди и козевъди обявиха протестна готовност заради липсата на решение от страна на държавата за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни.
- Реклама -
Фермерите настояват до понеделник властите да вземат спешно решение за стартиране на имунизацията. В противен случай те се заканват да организират протестни действия на 9 октомври, когато в страната пристига европейският комисар по земеделието Кристоф Хансен.
По думите им, ако няма реакция, ще го „посрещнат“ със затворени пътища и горящи ковчези – символичен знак на недоволството от бездействието на институциите.
По негови думи, по-голямата част от сектора спазва изискванията, но въпреки това около 30 000 животни са били ваксинирани нерегламентирано.
Простотия българска. Вместо да ограничат движението на стадата и продажбата на животни по нощните пазари, те искат ваксинация за да прецакат тези, които успяват да изнасят млечна продукция.