Палми Ранчев: Да направиш отбор, който да стане втори в света, това вече е чудо

Според българският писател и треньор по бокс Палми Ранчев, който беше гост в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич, България има повече успехи в индивидуалните спортове, отколкото в колективните.

„Някой тренира като луд, както лудите тренират, и успява. Но да направиш колектив, да направиш отбор, който може да спечели и да стане втори в света. Това е буквално чудо. Особено във волейбола.“ - Реклама -

По думите му най-важното нещо за създаване на добър отбор е треньорът:

„Те са много талантливи и са подбрани добре, за да бъдат в този отбор, това е факт. Но факт е, че този ансамбъл има водач, има диригент. Треньорът, който е успял от тези талантливи момчета да направи ансамбъл, който да изпълнява определена тактика и да изпълнява техники, които носят успех срещу най-добрите в света, това вече е чудо, той създава чудото.“

Според Ранчев такъв колектив не е възможно да се срещне другаде освен в спорта.