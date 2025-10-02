НА ЖИВО
          Палми Ранчев: Да направиш отбор, който да стане втори в света, това вече е чудо

          Според българският писател и треньор по бокс Палми Ранчев, който беше гост в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич, България има повече успехи в индивидуалните спортове, отколкото в колективните.

          „Някой тренира като луд, както лудите тренират, и успява. Но да направиш колектив, да направиш отбор, който може да спечели и да стане втори в света. Това е буквално чудо. Особено във волейбола.“

          По думите му най-важното нещо за създаване на добър отбор е треньорът:

          „Те са много талантливи и са подбрани добре, за да бъдат в този отбор, това е факт. Но факт е, че този ансамбъл има водач, има диригент. Треньорът, който е успял от тези талантливи момчета да направи ансамбъл, който да изпълнява определена тактика и да изпълнява техники, които носят успех срещу най-добрите в света, това вече е чудо, той създава чудото.“

          Според Ранчев такъв колектив не е възможно да се срещне другаде освен в спорта.

          „Такова единение в името на някаква цел, в името на такова обединение, в желанието да постигнат нещо. Аз не виждам другаде да същестува. Единствено когато кандидатстват да влизат в парламента се получава понякога някакво единение, обаче при него има вече толкова лъжа, токова измама, толкова популизъм. Така че не може да има сравнение между двете неща. Едното е да постигнеш нещо реално, другото е да влезеш някъде, където смяташ, че с ръцете си можеш да взимаш каквото си искаш или поне повече, отколкото, когато си бил навън.“, допълни Ранчев.

