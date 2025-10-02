Париж: Хамас трябва да приеме капитулация съгласно плана на Тръмп за Газа

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че Хамас е загубила борбата в Газа и трябва да приеме „капитулация“ съгласно плана, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Палестинската групировка в момента обмисля отговора си на плана на Тръмп, който беше публично подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Хамас носи много тежка отговорност за катастрофата, която преживят палестинците“, каза Баро пред АФП в Саудитска Арабия, където участваше в среща по въпроси на глобалната сигурност.

„Тя загуби. Трябва да приеме своята капитулация“, добави той, посочвайки неотдавнашната резолюция на ООН, призоваваща Хамас да бъде изключена от ръководството на бъдещата палестинска държава.

Баро повтори подкрепата на Франция за плана на Тръмп, изтъквайки, че страната е готова да „работи за неговото изпълнение, за да сложи край на войната, глада и страданията в Газа“.

Той отказа да спекулира какво би се случило, ако Хамас отхвърли споразумението.

Планът на Тръмп предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа, разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на Израел от Газа.

Хамас все още не е взела окончателно решение по предложението, заяви палестински източник, близък до лидерите на групировката.

Френският външен министър също защити възобновяването на диалога между Франция и Техеран по въпроса за ядрената програма на Иран, въпреки наложените наскоро санкции от ООН и ЕС.

„Франция ще положи всички усилия за постигане на решение чрез преговори“, каза той