ПЪРВИ СНЯГ: Витоша и „Петрохан“ побеляха (СНИМКИ/ВИДЕО)

Сняг заваля в части от страната. За първи път този сезон зимната премяна обхвана високите части на планините, съобщиха потребители в социалните мрежи.

От хижа „Алеко“ (1810 м н.в.) публикуваха кадри с думите:

„Честит първи сняг от х. Алеко. Утре сутрин се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.“

Какво ще е времето днес?

Според НИМХ, синоптичната обстановка ще бъде усложнена:

Облачно, ветровито и с повсеместни валежи.

Оранжев код за обилни дъждове е обявен в: Видин, Монтана, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.

Жълт код за валежи важи за почти цяла Западна и Централна България, а жълт код за силен вятър – за Източна България.

важи за почти цяла Западна и Централна България, а – за Източна България. Температурите ще са без съществен дневен ход: минимални между 6° и 11° , максимални – между 8° и 13° , за София около 8° .

, максимални – между , за София около . В планините ще вали дъжд и сняг, като снежната граница ще се понижи значително – до около 1000–1200 м.

Прогноза за петък