ПЪРВИ СНЯГ: Витоша и „Петрохан“ побеляха (СНИМКИ/ВИДЕО)

Сняг заваля в части от страната. За първи път този сезон зимната премяна обхвана високите части на планините, съобщиха потребители в социалните мрежи.
От хижа „Алеко“ (1810 м н.в.) публикуваха кадри с думите:
Какво ще е времето днес?
Според НИМХ, синоптичната обстановка ще бъде усложнена:
- Облачно, ветровито и с повсеместни валежи.
- Оранжев код за обилни дъждове е обявен в: Видин, Монтана, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.
- Жълт код за валежи важи за почти цяла Западна и Централна България, а жълт код за силен вятър – за Източна България.
- Температурите ще са без съществен дневен ход: минимални между 6° и 11°, максимални – между 8° и 13°, за София около 8°.
- В планините ще вали дъжд и сняг, като снежната граница ще се понижи значително – до около 1000–1200 м.
Прогноза за петък
- Валежите ще продължат, на места временно интензивни и значителни по количество.
- В планините над 600–700 м в Западна България дъждът ще преминава в сняг, с условия за образуване на снежна покривка.
- Температурите ще останат ниски, с малък денонощен ход:
- от 4°–5° във високите полета на Западна България
- до 20°–22° в крайните югоизточни райони.
- В Източна България ще продължи да духа силен североизточен вятър.
- След обяд от югозапад валежите ще започнат да спират.
Красота❄☃️🗻