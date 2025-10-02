НА ЖИВО
          ПЪРВИ СНЯГ: Витоша и „Петрохан" побеляха (СНИМКИ/ВИДЕО)

          2
          174
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Сняг заваля в части от страната. За първи път този сезон зимната премяна обхвана високите части на планините, съобщиха потребители в социалните мрежи.

          От хижа „Алеко“ (1810 м н.в.) публикуваха кадри с думите:

          „Честит първи сняг от х. Алеко. Утре сутрин се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.“

          Какво ще е времето днес?

          Според НИМХ, синоптичната обстановка ще бъде усложнена:

          • Облачно, ветровито и с повсеместни валежи.
          • Оранжев код за обилни дъждове е обявен в: Видин, Монтана, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.
          • Жълт код за валежи важи за почти цяла Западна и Централна България, а жълт код за силен вятър – за Източна България.
          • Температурите ще са без съществен дневен ход: минимални между 6° и 11°, максимални – между 8° и 13°, за София около .
          • В планините ще вали дъжд и сняг, като снежната граница ще се понижи значително – до около 1000–1200 м.

          Прогноза за петък

          • Валежите ще продължат, на места временно интензивни и значителни по количество.
          • В планините над 600–700 м в Западна България дъждът ще преминава в сняг, с условия за образуване на снежна покривка.
          • Температурите ще останат ниски, с малък денонощен ход:
            • от 4°–5° във високите полета на Западна България
            • до 20°–22° в крайните югоизточни райони.
          • В Източна България ще продължи да духа силен североизточен вятър.
          • След обяд от югозапад валежите ще започнат да спират.
