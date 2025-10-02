НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: Радев прекали! Румене, излез

          77
          592
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев, изказани пред журналисти в кулоарите на парламента.

          „Да ви питам къде са ПП-ДБ днес? Къде са пуделите и пачките? Защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Визирам Надежда Йорданова. Те са национални предатели“, заяви Пеевски.

          - Реклама -
          Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски

          Той насочи критики и към държавния глава, като подчерта, че президентската институция не може да бъде използвана за партийно строителство:

          „Радев прекали – това не е игра, а държава. Надявам се да спре да използва президентството повече. Там се прави партия – събират се военни, полицаи, пишат се устави. Той прави партия и няма право да използва президентството за това. Румене, излез!“, призова лидерът на ДПС-Ново Начало.

          Лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев, изказани пред журналисти в кулоарите на парламента.

          „Да ви питам къде са ПП-ДБ днес? Къде са пуделите и пачките? Защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Визирам Надежда Йорданова. Те са национални предатели“, заяви Пеевски.

          - Реклама -
          Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски

          Той насочи критики и към държавния глава, като подчерта, че президентската институция не може да бъде използвана за партийно строителство:

          „Радев прекали – това не е игра, а държава. Надявам се да спре да използва президентството повече. Там се прави партия – събират се военни, полицаи, пишат се устави. Той прави партия и няма право да използва президентството за това. Румене, излез!“, призова лидерът на ДПС-Ново Начало.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          77 КОМЕНТАРА

          5. Речникът му е от няколко фрази, повтаря едно и също до втръсване! Не му давайте непрекъснато трибуна!

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions