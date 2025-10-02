Пеевски: Радев прекали! Румене, излез

Лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев, изказани пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той насочи критики и към държавния глава, като подчерта, че президентската институция не може да бъде използвана за партийно строителство:
Лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев, изказани пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той насочи критики и към държавния глава, като подчерта, че президентската институция не може да бъде използвана за партийно строителство:
Оф, шишкото няма спирка в опростачването си!
Vesi Marinova 👍
Много е нагъл, прост…..
Крадец защо се излагаш
Речникът му е от няколко фрази, повтаря едно и също до втръсване! Не му давайте непрекъснато трибуна!
Свинята квичи, че тя е най честната свиня и всички му пречат да краде честно.
Bajova St Asq
А Мунчо кратуната какъв звук издава, лае ли, съска ли?!