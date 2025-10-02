Пеевски: Радев прекали! Румене, излез

Лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев, изказани пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Да ви питам къде са ПП-ДБ днес? Къде са пуделите и пачките? Защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Визирам Надежда Йорданова. Те са национални предатели“, заяви Пеевски. - Реклама -

Той насочи критики и към държавния глава, като подчерта, че президентската институция не може да бъде използвана за партийно строителство: