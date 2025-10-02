НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
          Пламен Владимиров: Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента

          „Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента.“

          Това каза членът на БСП Пламен Владимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Владимиров коментира гласуването с „въздържал се“ на Надежда Йорданова по отношение на отпадането на мониторинговия доклад върху България. Той припомни, че от 100 гласа има само три против, които са на представители на Северна Македония, както и един „въздържал се“ именно на Йорданова.

          Членът на БСП заяви, че има опит за радикализация на обществото от страна на опозицията в Народното събрание.

          „От гледна точка Ан България това не е полезно, защото ще ни доведе до нова ситуация на нестабилност“, заяви още гостът.

          5. Така е. Кой не го разбира??
            Само тези, които ги внасят. Може би и те го разбират, но това е голямата им цел: прът в работата на НС, микс от критики и лъжи, за да катурнат потеглилата каруца в хаос от безконечни избори, докато не дойде техният час за яхнане на властта…

          6. Истина!!!!
            Да предизвикваш вотове и да възпрепятстваш работата на Парламента, само защото не харесваш това, че не си във властта й и не си съгласен с начина, по който тя се управлява в момента, е върховна глупост! Без да предлагаш алтернатива!!!! Такива депутати заслужават само и единствено презрение!

