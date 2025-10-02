Пламен Владимиров: Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента

„Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента.“

Това каза членът на БСП Пламен Владимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Владимиров коментира гласуването с „въздържал се“ на Надежда Йорданова по отношение на отпадането на мониторинговия доклад върху България. Той припомни, че от 100 гласа има само три против, които са на представители на Северна Македония, както и един „въздържал се“ именно на Йорданова.

Членът на БСП заяви, че има опит за радикализация на обществото от страна на опозицията в Народното събрание.