НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          1
          25
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ.

          - Реклама -

          Операцията е проведена от служители на Районното управление, след претърсване на два адреса, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

          В едно от жилищата полицаите открили помещение, оборудвано като мини лаборатория – с палатка, вентилационна, осветителна и отоплителна система, както и торове и препарати за подобряване на реколтата.

          Общо около 4 кг суха маса – глави и листа – са иззети при действията по разследването.

          Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Карнобат.

          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ.

          - Реклама -

          Операцията е проведена от служители на Районното управление, след претърсване на два адреса, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

          В едно от жилищата полицаите открили помещение, оборудвано като мини лаборатория – с палатка, вентилационна, осветителна и отоплителна система, както и торове и препарати за подобряване на реколтата.

          Общо около 4 кг суха маса – глави и листа – са иззети при действията по разследването.

          Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Карнобат.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...

          1 коментар

          1. Кораба на ,,домусите „мина и замина – хвърлиха вина на моряка …и кервана си продължи..и по вода и по душа😎🥴.И колко други случаи …..ся ,,мини лаборатория “ , браво …за ,,откритието“….

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions