Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ.

- Реклама -

Операцията е проведена от служители на Районното управление, след претърсване на два адреса, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

В едно от жилищата полицаите открили помещение, оборудвано като мини лаборатория – с палатка, вентилационна, осветителна и отоплителна система, както и торове и препарати за подобряване на реколтата.

Общо около 4 кг суха маса – глави и листа – са иззети при действията по разследването.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Карнобат.