Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ.
Операцията е проведена от служители на Районното управление, след претърсване на два адреса, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.
Общо около 4 кг суха маса – глави и листа – са иззети при действията по разследването.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Карнобат.
