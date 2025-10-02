Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

Със 118 гласа „за“, 60 „против“ и 3-ма „въздържали се“ депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат председателят на Държавната агенция „Технически надзор“ да бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерски съвет.
На първо четене беше решено и председателят на Държавната агенция „Разузнаване“ да бъде избиран от народните представители. Гласуването мина със 117 гласа „за“, 60 „против“ и два „въздържал се“.
Срокът за предложения за промени преди второ четене беше намален на три дни.
