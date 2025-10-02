НА ЖИВО
          Промени в ЗУТ, НК и НПК: Предстои депутатите да приемат важни закони (ВИДЕО)

          Второто гласуване на изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) е първа точка в дневния ред на Народното събрание.

          Сред ключовите промени са:

          • За проектантите по част „Електрическа“ терминът „инженер с квалификация в областта на съобщенията“ се заменя с „електроинженер“, като се признава равнопоставена проектантска правоспособност.
          • При използване на плитки геотермални ресурси се въвежда изискване за разрешително за водоползване по Закона за водите.
          • При проектиране на паркинги ще е задължително участие на строителен инженер по „пътно строителство“.
          • Въвежда се понятието „проектно решение“, като в срок от шест месеца МРРБ трябва да определи неговия обхват и съдържание.
          Други точки в дневния ред

          • Второ гласуване на промени в Закона за гражданското въздухоплаване.
          • Законопроекти за промяна в назначаването на председателите на ДАР и ДАНС – предлага се те да се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента. Вносители са Александър Рашев („Има такъв народ“) и депутати от управляващата коалиция.
          • Първо четене на изменения в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.
          

