Промяна: Депутатите преразглеждат спешно бюджета заради водната криза

Парламентът ще разгледа днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това е първа точка в дневния ред, след като промените бяха включени тази сутрин след съгласуване на председателския съвет на Народното събрание.
Поправките са внесени от Министерския съвет и са свързани с мерките за справяне с водната криза в община Плевен. Вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на извънредно заседание проекта на първо четене.
Други точки от дневния ред
Второ четене на промени в Закона за устройство на територията, включващи нови правила за проектантите и разрешителните за строеж.
Второ четене на изменения в Закона за гражданското въздухоплаване.
Промени в Наказателния кодекс на първо четене.
Два законопроекта, предвиждащи промяна в реда за назначаване на председателите на ДАНС и ДАР – те да бъдат избирани от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента.
След като бюджета за август е на 2,6% дефицит от планирания, откъде ще откраднат парите?
А от къде ще се вземат и онези, за наложената глоба от американския съд, заради трагичната финансова министърка?
Но парите за Украйна и украинските „бежанци“
няма да се пипат, нали?
Оставка на продажното правителство на Пеевски