          Промяна: Депутатите преразглеждат спешно бюджета заради водната криза

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентът ще разгледа днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това е първа точка в дневния ред, след като промените бяха включени тази сутрин след съгласуване на председателския съвет на Народното събрание.

          Поправките са внесени от Министерския съвет и са свързани с мерките за справяне с водната криза в община Плевен. Вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на извънредно заседание проекта на първо четене.

          „Необходима е спешна реакция, за да може парламентът да приеме промените още утре“, заяви председателят на комисията Делян Добрев.

          Други точки от дневния ред

          • Второ четене на промени в Закона за устройство на територията, включващи нови правила за проектантите и разрешителните за строеж.
          • Второ четене на изменения в Закона за гражданското въздухоплаване.
          • Промени в Наказателния кодекс на първо четене.
          • Два законопроекта, предвиждащи промяна в реда за назначаване на председателите на ДАНС и ДАР – те да бъдат избирани от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента.
          2 КОМЕНТАРА

          1. След като бюджета за август е на 2,6% дефицит от планирания, откъде ще откраднат парите?
            А от къде ще се вземат и онези, за наложената глоба от американския съд, заради трагичната финансова министърка?
            Но парите за Украйна и украинските „бежанци“
            няма да се пипат, нали?

