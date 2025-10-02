Промяна: Депутатите преразглеждат спешно бюджета заради водната криза

Парламентът ще разгледа днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това е първа точка в дневния ред, след като промените бяха включени тази сутрин след съгласуване на председателския съвет на Народното събрание.

Поправките са внесени от Министерския съвет и са свързани с мерките за справяне с водната криза в община Плевен. Вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на извънредно заседание проекта на първо четене.

„Необходима е спешна реакция, за да може парламентът да приеме промените още утре“, заяви председателят на комисията Делян Добрев.

Други точки от дневния ред