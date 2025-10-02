НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин: „Мантрата“ на европейските политици за възможна война с Русия е „глупост“

          0
          104
          Владимир Путин на форума Валдай
          Владимир Путин на форума Валдай
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин определи като „глупост“ твърденията на европейските политици, че Русия се готви да нападне НАТО, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Русия се готви да нападне НАТО? Няма как да повярвате на тази глупост“, заяви руският лидер в хода на изказването си на форума „Валдай“.

          По думите му, „европейските политици се опитват да запушат пукнатините в сградата Европа като създават образа на враг в лицето на Русия“.

          Руският президент Владимир Путин определи като „глупост“ твърденията на европейските политици, че Русия се готви да нападне НАТО, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Русия се готви да нападне НАТО? Няма как да повярвате на тази глупост“, заяви руският лидер в хода на изказването си на форума „Валдай“.

          По думите му, „европейските политици се опитват да запушат пукнатините в сградата Европа като създават образа на враг в лицето на Русия“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          Камелия Григорова -
          Ситуацията в Чернобилската атомна електроцентрала се нормализира, след като електрозахранването беше възстановено след прекъсване, причинено от руски удари с дронове по електропреносна инсталация в...
          Война

          След задържането на флотилията за Газа: Светът реагира остро (ОБОБЩЕНИЕ)

          Никола Павлов -
          Задържането от израелските военноморски сили на международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд“, насочила се към Ивицата Газа, се превърна в една от най-обсъжданите теми в...
          Политика

          Тагарев: Няма как „стената срещу дронове“ да се направи за 1 година

          Никола Павлов -
          Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions