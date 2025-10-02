Путин: „Мантрата“ на европейските политици за възможна война с Русия е „глупост“

Руският президент Владимир Путин определи като „глупост“ твърденията на европейските политици, че Русия се готви да нападне НАТО, предава ТАСС.

„Русия се готви да нападне НАТО? Няма как да повярвате на тази глупост“, заяви руският лидер в хода на изказването си на форума „Валдай“.

По думите му, „европейските политици се опитват да запушат пукнатините в сградата Европа като създават образа на враг в лицето на Русия“.