      четвъртък, 02.10.25
          Путин обеща значителна реакция на „милитаризацията на Европа“

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Руският президент Владимир Путин обеща „значителна“ реакция на „милитаризацията на Европа“, когато говори на форум по външна политика в Южна Русия.

          „Ние следим отблизо нарастващата милитаризация на Европа. Ответните мерки на Русия няма да закъснеят. Реакцията на такива заплахи ще бъде много значителна“, каза Путин пред аудиторията.

          „Русия никога няма да покаже слабост или нерешителност“, подчерта той.

          Отношенията между Русия и ЕС се влошиха след инвазията на Москва в Украйна, което накара блока да засили отбраната си.

          Инциденти с дронове в Дания и въздушни нарушения от Москва в Естония и Полша засилиха опасенията, че войната на Русия срещу Украйна може да се разпространи извън границите на Европа.

          Руският президент обвини Европа, че подклажда „истерия“, за да оправдае нарастващите военни разходи.

          Путин настоя, че Русия не представлява заплаха. „Просто се успокойте“, заяви той.

