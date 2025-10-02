Радев: Лошата новина за управляващите е, че това е само началото

Не отговарям за параноята на някои хора, има си специален раздел в психологията – така президентът Румен Радев отговори на въпроса дали прави партия. Днес той беше призован от Делян Пеевски да излезе от президентската институция. Важното, обаче е, каза той, че „обществото вече започва да реагира на произвола“.
„Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. И аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол“.
Наистина има устав, но моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, заяви президентът, цитиран от БНТ.
„Службите ще бъдат употребени“, предупреди Радев. Те ще бъдат в услуга на управляващите.
„Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както в редица случаи, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция“.
Съдебната власт вече е впрегната за тези цели, допълни той. Сега същият този Пеевски, срещу когото протестираха хората, взима службите на абордаж със присъдружните му партии. Това руши баланса между институциите, категоричен беше президентът.
„Помните как сглобката похити Конституцията, сега Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии. Първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други“.
Крайно време е, каза президентът, съдебната система така да бъде организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху Съдебната система.
Те преработиха Конституцията и отнеха почти всички права на Президента!
Не е само Пеевски ,и твоите шарлатани бяха там главни действащи лица
Велик е Радев !
Добрата новина за радев е дебелата комисионна от ердоган за боташ🤣
Tihomir Georgiev и за Боташ и за самолетите комисионната е за Тиквата май забрави че на тиквата служебното правителство подписа договора за Боташ 😉
БОТАШ
Очевидно е че Радев е настъпил мотиката и ще яде тоягата след като му падне имунитета от неговото руско президентстване.
Твоя край наближава пълна сила а той ще бъде катастрофа за теб.
Румен Филатов вервай си!
Румен Филатов пий си хапчетата анонимен
Дано.
Радев, ние това го знаем и го живеем всеки ден. Ти какво направи за народа си с властта, която имаш?
Sanya Velichkova И каква власт има, според вас и дпоред Конституцията? Осведомете се, преди да пишете! Освен да вдигне армията и да стане Революция!
Vesko Zhelyazkov 8 години! Празни приказки…
Angel Michev Той е коректив на властта. Къде видяхте празни приказки? Не клекна на мафията. Това малко ли ви се вижда? Изказваше волята на 80% от българите. Политикът с най висок рейтинг от всички. Това празни приказки ли са?
Vesko Zhelyazkov да! Говори неща, които всеки знае. Резултат – НУЛА!
Angel Michev Ами, помисли бе, човек – ние сме парламентарна република. Решенията ги взима парламента. Той само дава насока.
Sanya Velichkova той няма , къде я видя тази власт
пълни глупости
Генчо Генчев бегай с 200 към прасето и тулупа
Еми ти ги доведе тези шарлатани които изпраха борисов и пеевски
Ioan Ivanov цитирам – „Аз бих гласувал за тях!“
Краят ще им е лош кошмар.
Срещу Боташ ли?
Angel Michev То, за Боташ на други благодариха, ама -найсе😉
ЧУДОВИШЕТО НА СВЕТА!!??
ПРЕЗИДЕНСКА РЕПУБЛИКА И БЕЗ ПАРТИЙ
ЗАТВАРЯЙ НС ВСИЧКИ ПАРТИЙ СТОП И ТАКА ЩЕ СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ТЯХ
То, от твойто глозгане, нищо не остана от тая Конституция…
Радев! Това е, защото не поиска преди доста време да се проведе Референдум за лева! Това е, защото ходи в Германия за този завод за барут и ни убеждаваше, колко добре ще е за България тази инвестиция! Това е, защото при толкова критични моменти за България не свика Консултативен съвет! Ходенето само по откривания, закривания и чествания доведе дотук! Нямаше смелостта да се изправиш и да защитиш България пред света!
НАПРАВЕТЕ НЕЩО ВИЕ, ДА се изпарят 🍀🇧🇬
Радев: Лошата новина за управляващите е, че това е само началото!
„Службите ще бъдат употребени“, предупреди Радев. Те ще бъдат в услуга на управляващите…„Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както в редица случаи, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция“.
Важното, обаче е, каза той, че „обществото вече започва да реагира на произвола“.
Как да реагира Обществото!? Т.Е. Ние Православните Българи в Православна България!!Ясно е от векове! Примерът на Иисус Христос е даден от Него още в първия ден от Страдалната седмица в Ерусалим! То е и Божия Заповед!!! „Превърнахте Храма /в разбойнически вертеп“ и е изхвърлил със сила разбойниците от него!!!Нашият храм на Православните Българи е Небето и Земята на България !!!!
Не убивай! Не кради! Не пожелавай…чуждото! Но спри и вържи злото със Силата на Божията Правда – Истината!!!
Патриарх Даниил, всички разбрахме от Вас че : „Бог даде да разбера, че го има“ Какво чакаш!? Изпълни своят дълг към Православна България и спазвай Божият Пример – Заповеди !!!