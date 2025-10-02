Радостин Василев: Кметът на Поморие е гербаджийски муньо

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев припомни днешното си изказване от трибуната на Народното събрание, в което заяви, че ако Сарафов не вземе отношение по казуса със съмненията за блудство срещу четиригодишно дете, Василев ще извърши граждански арест на заподозрялата.
Председателят на ПП МЕЧ избухна в студиото срещу кмета на Поморие, определяйки го като „гербаджийски муньо“. Причината е, че градоначалникът на Поморие по-рано се изказа срещу резките думи на Василев.
Поизложи се вчера !Много
Смешник
Емил Демирев Много Цигани в Парламента??????Кой Гласува за Такива Мангали???????!!!!!!!!!!
Гербаджийска сган.
Тодор Стойков, колко трябва да си ПРОZT, за да харесваш гелосания продажник?
Мазен смешник
Svilen Svilenov И остър и смел и точен!
Vaska Atanasova Като палячо е ,само думи,за две години никакво действие ,само думи На думи е Големата работа
Svilen Svilenov Силата ,че се изправил срещу огромната пасмина е достатъчна и е пример…
Vaska Atanasova Жалко че сте заблудена ,той е поредния фалшив опозиционер МЕЧ и този Василев са проект и близки на Пеевски и Борисов,също както и Възраждане
Svilen Svilenov Заблудената сте Вие!
Не желая да споря
Когато фактите говорят…
Ти си мунчо ама отрицателен герой
Браво!