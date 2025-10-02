Радостин Василев: Кметът на Поморие е гербаджийски муньо

„Само българската прокуратура не знае какво се случва в Каблешково.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Василев припомни днешното си изказване от трибуната на Народното събрание, в което заяви, че ако Сарафов не вземе отношение по казуса със съмненията за блудство срещу четиригодишно дете, Василев ще извърши граждански арест на заподозрялата.

Председателят на ПП МЕЧ избухна в студиото срещу кмета на Поморие, определяйки го като „гербаджийски муньо“. Причината е, че градоначалникът на Поморие по-рано се изказа срещу резките думи на Василев.