      четвъртък, 02.10.25
          Лайфстайл

          Сензация за рождения ден на Нора Недкова: Владислав Славов застана до нея във фотосесия „Ергенът"

          Приятелство в кадър – една червена роза, много усмивки и истинска близост

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Светският подиум отново е разтърсен! По повод рождения си ден, една от най-обсъжданите дами на българския елит – Нора Недкова, реши да поднесе на своите почитатели неочаквана изненада. До нея в празничната ѝ фотосесия застана нейният дългогодишен приятел – телевизионният водещ, певец и дизайнер Владислав Славов.

          Двамата създадоха няколко шеговити кадъра в стилистиката на култовия формат „Ергенът“, като в центъра на вниманието поставиха червената роза – символична закачка, но и знак за доверие и уважение. Кадрите, публикувани именно на рождения ден на Нора, мигновено се превърнаха в сензация в социалните мрежи. Приятелството между Недкова и Славов е познато на светската публика от години – общи пътувания, събития и незабравими моменти, сред които и участието на Владислав като водещ на грандиозния 30-годишен юбилей на Нора. Шушука се, че той е бил и сред специалните гости на нейното пищно тържество в Истанбул, което още се помни като едно от най-ярките светски събития на годината.

          „Нора е символ на стил, женственост и красота. За мен е чест да бъда до нея в специалните ѝ моменти. Нашето приятелство е доказателство, че искрените връзки надживяват времето и суетата“, сподели Владислав Славов.

          С тези снимки двамата показаха, че приятелството, увековечено в кадър, може да бъде също толкова красиво и вдъхновяващо, колкото и всяка любовна история.

