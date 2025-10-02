СГП предаде на съд човек за опетняване на знамето на ЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд постановление с предложение обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в престъпление по чл. 108, ал. 2 от Наказателния кодекс – опетняване на знамето на Европейския съюз. Прокуратурата настоява той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а НК.
- Реклама -
Според обвинението, на 22 февруари 2025 г. около 13:30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ пред сградата на Българската народна банка, по време на протест, М. М. е запалил знамето на ЕС, което е било напълно унищожено.
Комплексна експертиза е установила, че въпреки известни неточности в геометрията и цветовете, флагът е носил всички разпознаваеми белези на знамето на Съюза.
Разследването е проведено от следовател при отдел „Следствен“ на СГП, съгласно компетентността по чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.
Основания за предложението на прокуратурата
За престъплението по чл. 108, ал. 2 НК се предвижда лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лв.
Обвиняемият е неосъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност и няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.
Не са налице основания, които да изключват приложението на чл. 78а НК.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание в Софийски градски съд.
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд постановление с предложение обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в престъпление по чл. 108, ал. 2 от Наказателния кодекс – опетняване на знамето на Европейския съюз. Прокуратурата настоява той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а НК.
- Реклама -
Според обвинението, на 22 февруари 2025 г. около 13:30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ пред сградата на Българската народна банка, по време на протест, М. М. е запалил знамето на ЕС, което е било напълно унищожено.
Комплексна експертиза е установила, че въпреки известни неточности в геометрията и цветовете, флагът е носил всички разпознаваеми белези на знамето на Съюза.
Разследването е проведено от следовател при отдел „Следствен“ на СГП, съгласно компетентността по чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.
Основания за предложението на прокуратурата
За престъплението по чл. 108, ал. 2 НК се предвижда лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лв.
Обвиняемият е неосъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност и няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.
Не са налице основания, които да изключват приложението на чл. 78а НК.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание в Софийски градски съд.
Интересно ми е дали изобщо съществува закон по силата, на който човек може да бъде арестуван и съден за поругаване на европейското знаме. Но всичко е възможно, тъй като България вече 35 години е системно унижавана и унищожавана от грантовите евро-атлантически престъпници.
Този човек трябва да бъде възнаграден вместо наказан!
ЕС е фашистка организация.
Ами човека ще ги съди и ще получи обезщетение за тормоз, а дебилните прокурори пак ще си мисля, че са филмови герои. А ние ще плащаме.
🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺
За паметника на руснаците, чупене на плочите,мавзолея ….
Поляците си бърсаха обувките и го късаха ,безгръбначните го пазят Гато зеницата на окото.
ПУЩИНЯЦИ ЛИЦЕМЕРНИ ОТ ТЯХ ЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПЛАТИ ???????
Разгеле
Бреей! Знамето на ЕС от кога е национален флаг?
Разпадащият се ли Еврогейски Съюз, аз си бърша заника с тяхното знаме. Хлъзгаво е!
Честит чист фашизъм
Огън да го гори знамето на Четвъртият Райх….
Копейките треперят от злоба в ареста
Петър Соколов А ти да не трепери на фронта
Петър Соколов а ти като беше комунист, копейка ли беше ?
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
А когато европланктона палеше руски знамена…? Някой да е подведен под отговорност?
Л. Лясков Ти руснак ли си, че така се засегна?
Ивелин Стефанов Трябва ли да си руснак, та да си изкажеш мнението, или винаги да се съобразяваме с някакви си „евроджендъри“ /меко казано/!!!!!!
Порастнаха им косми по езика, от много лизане на СГП!
Вандалите трябва да получат съответно наказание и не само за този случай.
Irina Koleva значи в Париж трябва да накажат половината от населението му?
Ellisaveta Naydenova -от там ли се учиш?Подстрекателите не им прощават,хващат ги и арестуват! Как хубаво ги къпят с вода и др.материали..
Irina Koleva госпожо, първо, не сме близки, за да ми говорите на „ти“, и второ, скалъпвате мнение, което е неоснователно и само вие сте убедена в него. Не се „уча“ оттам, просто гледам новини и виждам какво става! Или ще поставите под въпрос фактите?! Ми да ги къпят подстрекателите в Париж, няма лошо! А нашите, за една боя – в затвора! Де е Киро на кирия! Това, последното е в тон с вашия. 🙂
Irina Koleva И кое е вандалскоро? Че изгониха знамето на четвъртият райх
Йордан Петров -необходимо ли е да ти напомня някой какво са правили?Знаеш, друг е въпроса че си привърженик на анархията,което ти пречи да осмислиш кое е вандалското!
Irina Koleva „някоЙ какво са правили“! Браво! На претенЗиЙте ви!
Утре всички ще изгорим по едно такова днаменце, хайде да видим как ще осъдите всички, смешници нещастни фашистки.
Diana Ilieva Стой си на село
Не са протестирали , а дали воля на простотията си.
Петър Пойчев Простаци са тези които подкрепят урсулогейските управляващи.
Петър Пойчев Простак си ти и наведена евроидиот
Прекрасно!
Borislav Angelov На фронта красавчик
Хахахахахахахаха. ЕС не е държава и няма знаме а лого. Ще го пуснат много бързо.
На чуждо знаме , продажници
Голем праз! Ще се понаведем отново и … готово!!!
Това не е българското знаме!
„Знамето“ на ЕС не е национално знаме. И ако съда постанови присъда ще е прецедент.
Никоя подобна проява не трябва да остава безнаказана.
Валентин Лазаров Усраиновците да си траят и да действат отивайки на бойното поле на зеленските фашисти!
Валентин Лазаров а чуждо знаме на столичната община как се наказва?! Тая проява каква е? Може би участие в общината на чужди служители, чието знаме е до българското?
Само с кикотене ли ще се запишете? Хайде, обяснете на незнаещите, какво търси украинското знаме на столична община? Моля, кажете, какво прави знамето на Украйна редом до българското? Чакам отговор, иначе това лигавене с тези емотикони нищо не означава.
Евро убийци
Georgi Petrov Правда!
Georgi Petrov Да бе, да! ЕС са убийците, истинските убийци!
Това е чуждо знаме, не българско.. Защо сякаш не живеем в България, не защитаваме нищо българско и не пазим,но сега ако е европеиско или украйнско знаме отиваме на съд, сякаш в колония на САЩ, ЕС и Израел си живеем, така се чувства.
И Русия ще предяви искания за събарянето и грозното рязане с флекси на ПСА- в София. И този час ще дойде!
То пък един ЕС! Аз пък питам: защо на български национални празници се вдига знамето на ЕС! Къде го пише в Конституцията!
Браво 👏
А разрушаване и вандализми на паметници може.
Колко осъдени има за поругаване на българското знаме?
Защото помним такива случаи.