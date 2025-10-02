СГП предаде на съд човек за опетняване на знамето на ЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд постановление с предложение обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в престъпление по чл. 108, ал. 2 от Наказателния кодекс – опетняване на знамето на Европейския съюз. Прокуратурата настоява той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а НК.

Според обвинението, на 22 февруари 2025 г. около 13:30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ пред сградата на Българската народна банка, по време на протест, М. М. е запалил знамето на ЕС, което е било напълно унищожено.

Комплексна експертиза е установила, че въпреки известни неточности в геометрията и цветовете, флагът е носил всички разпознаваеми белези на знамето на Съюза.

Разследването е проведено от следовател при отдел „Следствен“ на СГП, съгласно компетентността по чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.

Основания за предложението на прокуратурата

За престъплението по чл. 108, ал. 2 НК се предвижда лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лв.

Обвиняемият е неосъждан , не е освобождаван досега от наказателна отговорност и няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.

Не са налице основания, които да изключват приложението на чл. 78а НК.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание в Софийски градски съд.