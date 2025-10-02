НА ЖИВО
          СГП предаде на съд човек за опетняване на знамето на ЕС

          Снимка: БГНЕС
          Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд постановление с предложение обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в престъпление по чл. 108, ал. 2 от Наказателния кодекс – опетняване на знамето на Европейския съюз. Прокуратурата настоява той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а НК.

          Според обвинението, на 22 февруари 2025 г. около 13:30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ пред сградата на Българската народна банка, по време на протест, М. М. е запалил знамето на ЕС, което е било напълно унищожено.

          Комплексна експертиза е установила, че въпреки известни неточности в геометрията и цветовете, флагът е носил всички разпознаваеми белези на знамето на Съюза.

          Разследването е проведено от следовател при отдел „Следствен“ на СГП, съгласно компетентността по чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.

          Основания за предложението на прокуратурата

          • За престъплението по чл. 108, ал. 2 НК се предвижда лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лв.
          • Обвиняемият е неосъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност и няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.
          • Не са налице основания, които да изключват приложението на чл. 78а НК.

          Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание в Софийски градски съд.

          - Реклама -

          50 КОМЕНТАРА

          1. Интересно ми е дали изобщо съществува закон по силата, на който човек може да бъде арестуван и съден за поругаване на европейското знаме. Но всичко е възможно, тъй като България вече 35 години е системно унижавана и унищожавана от грантовите евро-атлантически престъпници.

          4. Ами човека ще ги съди и ще получи обезщетение за тормоз, а дебилните прокурори пак ще си мисля, че са филмови герои. А ние ще плащаме.

          7. Поляците си бърсаха обувките и го късаха ,безгръбначните го пазят Гато зеницата на окото.
            ПУЩИНЯЦИ ЛИЦЕМЕРНИ ОТ ТЯХ ЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПЛАТИ ???????

          10. Разпадащият се ли Еврогейски Съюз, аз си бърша заника с тяхното знаме. Хлъзгаво е!

              • Ивелин Стефанов Трябва ли да си руснак, та да си изкажеш мнението, или винаги да се съобразяваме с някакви си „евроджендъри“ /меко казано/!!!!!!

              • Ellisaveta Naydenova -от там ли се учиш?Подстрекателите не им прощават,хващат ги и арестуват! Как хубаво ги къпят с вода и др.материали..

              • Irina Koleva госпожо, първо, не сме близки, за да ми говорите на „ти“, и второ, скалъпвате мнение, което е неоснователно и само вие сте убедена в него. Не се „уча“ оттам, просто гледам новини и виждам какво става! Или ще поставите под въпрос фактите?! Ми да ги къпят подстрекателите в Париж, няма лошо! А нашите, за една боя – в затвора! Де е Киро на кирия! Това, последното е в тон с вашия. 🙂

              • Йордан Петров -необходимо ли е да ти напомня някой какво са правили?Знаеш, друг е въпроса че си привърженик на анархията,което ти пречи да осмислиш кое е вандалското!

          18. Утре всички ще изгорим по едно такова днаменце, хайде да видим как ще осъдите всички, смешници нещастни фашистки.

          23. Голем праз! Ще се понаведем отново и … готово!!!
            Това не е българското знаме!
            „Знамето“ на ЕС не е национално знаме. И ако съда постанови присъда ще е прецедент.

            • Валентин Лазаров Усраиновците да си траят и да действат отивайки на бойното поле на зеленските фашисти!

            • Валентин Лазаров а чуждо знаме на столичната община как се наказва?! Тая проява каква е? Може би участие в общината на чужди служители, чието знаме е до българското?

              • Само с кикотене ли ще се запишете? Хайде, обяснете на незнаещите, какво търси украинското знаме на столична община? Моля, кажете, какво прави знамето на Украйна редом до българското? Чакам отговор, иначе това лигавене с тези емотикони нищо не означава.

          26. Това е чуждо знаме, не българско.. Защо сякаш не живеем в България, не защитаваме нищо българско и не пазим,но сега ако е европеиско или украйнско знаме отиваме на съд, сякаш в колония на САЩ, ЕС и Израел си живеем, така се чувства.

          27. И Русия ще предяви искания за събарянето и грозното рязане с флекси на ПСА- в София. И този час ще дойде!

          28. То пък един ЕС! Аз пък питам: защо на български национални празници се вдига знамето на ЕС! Къде го пише в Конституцията!

          30. А разрушаване и вандализми на паметници може.
            Колко осъдени има за поругаване на българското знаме?
            Защото помним такива случаи.

