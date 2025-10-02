Ще участва ли България в изграждането на „стена срещу дронове“

България е сред страните, които може да се включат в изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, обсъждана на неформалната среща на върха на Европейския съюз в Копенхаген. Страната ни беше представена от премиера Росен Желязков, а темата беше акцент в изказванията на редица лидери.
Повод за обсъжданията стана инцидент с дронове, които преди дни блокираха въздушното пространство над Копенхаген. По последна информация, френските власти са задържали руски кораб под чужд флаг и арестували двама души, заподозрени, че са замесени в пускането на дроновете. Предполага се, че подобни случаи ще зачестяват.
Затова евролидерите обсъждат изграждането на въздушен щит за ранно предупреждение и защита от безпилотни летателни апарати. Проектът предвижда:
засичане на дронове чрез сателитни технологии;
бързо предаване на информация;
съвместна защита на въздушното пространство;
правото дронове да бъдат неутрализирани при заплаха.
Програмата е насочена към страните от източния фланг на НАТО, включително България, и ще бъде финансирана чрез специални заеми при облекчени условия. За нашата страна нужната инвестиция се оценява на около 150 млрд. лв., но според експерти това няма да е сериозна тежест за бюджета.
Окончателното решение ще бъде взето на редовната среща на върха на ЕС в края на ноември, но детайлите тепърва ще се обсъждат, включително на предстоящата среща на министрите на отбраната в Брюксел.
На този етап проектът не среща пълно единодушие – Германия и Франция изразиха резерва към предложението, което означава, че преговорите ще продължат.
