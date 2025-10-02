НА ЖИВО
          Швейцарски шоколад и вина поевтиняват в Индия след ново търговско споразумение

          Снимка: Getty Images
          Швейцарските шоколади и вина ще станат значително по-достъпни за индийските потребители след влизането в сила на новото Споразумение за търговско-икономическо партньорство (TEPA) между Индия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) – Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, съобщи „Би Би Си“.

          Подписано през март 2024 г., споразумението предвижда:

          • Индия премахва митата върху 80–85% от вноса от страните от EFTA.
          • EFTA осигурява безмитен достъп на 99% от индийския износ.
          • В рамките на 15 години ще бъдат реализирани инвестиции за 100 млрд. долара и 1 млн. нови работни места.

          „Това е първото търговско споразумение на Индия, при което достъпът до пазара е пряко обвързан с инвестиции, а не само с намаляване на митата“, отбелязват анализатори.

          За индийските потребители ефектът ще се усети най-вече в по-ниски цени на швейцарски шоколад и вина, докато страните от EFTA ще се възползват от нулеви мита върху индийски лекарства, бои, текстил, желязо и стомана в рамките на следващите 5–10 години.

          Миналата година Индия е внесла стоки от EFTA за 32,4 млрд. долара, основно от Швейцария, включително злато за около 18 млрд. долара. Митата върху златото обаче остават непроменени. Индийският износ към EFTA е едва 2 млрд. долара, предимно индустриални стоки, които и без това се облагат с нулево мито – затова експертите смятат, че прекият икономически ефект ще е ограничен.

          „Ползите ще са повече имиджови. Това е сигнал, че Индия е готова да либерализира търговията“, коментира Аджай Сривастава от Global Trade Research Initiative.

          Споразумението идва в контекста на 50% мита, наложени от САЩ върху индийски стоки, което тласка Делхи към нови сделки. През юли Индия подписа споразумение за свободна търговия с Великобритания, което влиза в сила до 2026 г., а в ход са и преговори с Европейския съюз.

          ЕС вече е най-големият търговски партньор на Индия със стокообмен от 135 млрд. долара за 2022–2023 г., почти два пъти повече спрямо преди десетилетие.

