      четвъртък, 02.10.25
          Сигнали за бомби получиха сръбски училища

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Няколко начални и средни училища на територията на град Приеполе, Югозападна Сърбия, са получили предупреждения за поставени взривни устройства тази сутрин, което е довело до евакуация на учениците, информира сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

          От Приеполеското полицейско управление съобщиха, че полицията извършва проверки.

          В същото време имейли за поставени бомби са били получени на територията на Враня, Южна Сърбия, още преди децата да отидат на училище, докладваха от местното полицейско управление.

