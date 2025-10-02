Сигнали за бомби получиха сръбски училища

Няколко начални и средни училища на територията на град Приеполе, Югозападна Сърбия, са получили предупреждения за поставени взривни устройства тази сутрин, което е довело до евакуация на учениците, информира сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

От Приеполеското полицейско управление съобщиха, че полицията извършва проверки.

В същото време имейли за поставени бомби са били получени на територията на Враня, Южна Сърбия, още преди децата да отидат на училище, докладваха от местното полицейско управление.