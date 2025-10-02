След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

Ситуацията в Чернобилската атомна електроцентрала се нормализира, след като електрозахранването беше възстановено след прекъсване, причинено от руски удари с дронове по електропреносна инсталация в района, съобщиха украинските власти.

По данни на Киев прекъсването е продължило над три часа и е засегнало новата защитна конструкция над авариралия реактор, в която се съхраняват високорадиоактивни елементи. Украйна увери, че няма изтичане на радиоактивност.

„Електрозахранването е възстановено и обектът функционира в обичаен режим“, съобщиха от Министерството на енергетиката и администрацията на зоната за изключване около Чернобил.

Старата защитна конструкция и двата склада с отработено ядрено гориво не са били засегнати, уточниха властите.

АЕЦ „Чернобил“, сцена на най-тежката ядрена авария в историята през 1986 г., беше окончателно затворена през 2000 г. В началото на руската инвазия през 2022 г. централата попадна под руска окупация, но войските се изтеглиха след няколко седмици.

Украйна припомни, че през февруари тази година новата защитна ограда на Чернобил също е била повредена при руска атака с дрон. Междувременно другата голяма ядрена централа в страната – тази в Запорожие – остава под руски контрол и неведнъж е била подложена на обстрел.