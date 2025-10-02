След първия сняг на Витоша: Терзиев оповести мерките

Първият сняг на Витоша доведе до незабавна реакция на Столична община. Във „Фейсбук“ кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е възложено опесъчаване на двата основни пътя към планината и че обстановката е спокойна, без усложнения за движението.
Терзиев подчерта, че бързата реакция е резултат от въведените през миналата зима реформи в организацията и контрола на снегопочистването. Сред тях са:
строг контрол и санкции – при некачествено почистване фирмите не получават плащане;
нощно почистване – пътищата до хижа „Алеко“ и „Златните мостове“ се затварят между 3:00 и 7:00 ч. за цялостна обработка;
по-тясна координация – между полицията, ЦГМ, ски училища и хижари за бърза реакция при сигнали;
превантивни действия – отстраняване на опасно надвиснали дървета по трасетата.
Той апелира шофьорите да са напълно оборудвани за зимни условия и да се съобразяват с указанията на органите на терен.
