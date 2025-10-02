НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          След първия сняг на Витоша: Терзиев оповести мерките

          1
          35
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Първият сняг на Витоша доведе до незабавна реакция на Столична община. Във „Фейсбук“ кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е възложено опесъчаване на двата основни пътя към планината и че обстановката е спокойна, без усложнения за движението.

          - Реклама -

          Терзиев подчерта, че бързата реакция е резултат от въведените през миналата зима реформи в организацията и контрола на снегопочистването. Сред тях са:

          • строг контрол и санкции – при некачествено почистване фирмите не получават плащане;
          • нощно почистване – пътищата до хижа „Алеко“ и „Златните мостове“ се затварят между 3:00 и 7:00 ч. за цялостна обработка;
          • по-тясна координация – между полицията, ЦГМ, ски училища и хижари за бърза реакция при сигнали;
          • превантивни действия – отстраняване на опасно надвиснали дървета по трасетата.

          „Работим за това Витоша да бъде безопасна и достъпна целогодишно за столичани“, подчерта кметът.

          Той апелира шофьорите да са напълно оборудвани за зимни условия и да се съобразяват с указанията на органите на терен.

          Първият сняг на Витоша доведе до незабавна реакция на Столична община. Във „Фейсбук“ кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е възложено опесъчаване на двата основни пътя към планината и че обстановката е спокойна, без усложнения за движението.

          - Реклама -

          Терзиев подчерта, че бързата реакция е резултат от въведените през миналата зима реформи в организацията и контрола на снегопочистването. Сред тях са:

          • строг контрол и санкции – при некачествено почистване фирмите не получават плащане;
          • нощно почистване – пътищата до хижа „Алеко“ и „Златните мостове“ се затварят между 3:00 и 7:00 ч. за цялостна обработка;
          • по-тясна координация – между полицията, ЦГМ, ски училища и хижари за бърза реакция при сигнали;
          • превантивни действия – отстраняване на опасно надвиснали дървета по трасетата.

          „Работим за това Витоша да бъде безопасна и достъпна целогодишно за столичани“, подчерта кметът.

          Той апелира шофьорите да са напълно оборудвани за зимни условия и да се съобразяват с указанията на органите на терен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Срина се системата за глоби в КАТ

          Новинарски Екип -
          Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР
          Политика

          Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

          Никола Павлов -
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни...
          Политика

          Васил Пандов: 240 млн. лева струват обещанията към лекари и сестри

          Камелия Григорова -
          Изпълнението на ангажиментите на държавата към протестиращите лекари и медицински сестри ще струва около 240 млн. лв. годишно, заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов,...

          1 коментар

          1. … без мерки ще я караме, за да сме изненадани, а синоптиците ще ни подкрепят с предстоящата ужасна зима!🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions