След трагичен инцидент: Нови Искър на протест заради десетилетен проблем

Фатален инцидент предизвика напрежение и протест в Нови Искър. Възрастна жена загина, след като беше премазана от цистерна, потеглила, докато тя преминавала покрай кабината на влекача.

Местните жители излязоха тази сутрин на протест въпреки дъжда, настоявайки за незабавни мерки за ограничаване на тежкотоварния трафик през квартал „Гниляне“. Те подчертават, че от години подават жалби и подписки за проблема, но без резултат.

„Баба ми беше ударена, докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден“, разказа внучката на загиналата пред NOVA.

Съпругът на жената допълни, че цистерната била спряла неправомерно в центъра на квартала и едва намесата на случаен минувач е спряла шофьора да продължи движението си след инцидента.

Жителка на квартала припомни, че още през 2012 г. е подадена жалба срещу интензивния трафик на камиони, придружена от подписка.

„Къщите ни се тресат от трафика. Не може да се спи. Отговорът от Столичната община беше, че не може да затворят улица „Христо Ботев“, защото трябва да спрат и камионите на „Чистота“, обясни тя.

Хората настояват за спешно извеждане на тежкотоварните автомобили извън централните улици, за да не се повтарят подобни трагедии.

Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров изрази съпричастност с близките на жертвата и с протестиращите: