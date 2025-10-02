След трагичен инцидент: Нови Искър на протест заради десетилетен проблем

Фатален инцидент предизвика напрежение и протест в Нови Искър. Възрастна жена загина, след като беше премазана от цистерна, потеглила, докато тя преминавала покрай кабината на влекача.
Местните жители излязоха тази сутрин на протест въпреки дъжда, настоявайки за незабавни мерки за ограничаване на тежкотоварния трафик през квартал „Гниляне“. Те подчертават, че от години подават жалби и подписки за проблема, но без резултат.
Съпругът на жената допълни, че цистерната била спряла неправомерно в центъра на квартала и едва намесата на случаен минувач е спряла шофьора да продължи движението си след инцидента.
Жителка на квартала припомни, че още през 2012 г. е подадена жалба срещу интензивния трафик на камиони, придружена от подписка.
Хората настояват за спешно извеждане на тежкотоварните автомобили извън централните улици, за да не се повтарят подобни трагедии.
Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров изрази съпричастност с близките на жертвата и с протестиращите:
- Реклама -
