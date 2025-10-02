НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          НачалоВойна

          След задържането на флотилията за Газа: Светът реагира остро (ОБОБЩЕНИЕ)

          Снимка: БГНЕС
          Задържането от израелските военноморски сили на международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд“, насочила се към Ивицата Газа, се превърна в една от най-обсъжданите теми в световните медии. Флотилията, съставена от над 40 граждански кораба с 500 участници от 44 държави, включваше политици, правозащитници и активисти, сред които и Грета Тунберг.

          САЩ (CNN, Атланта)

          Американската телевизия съобщи, че Израел е определил мисията като „провокация“, докато организаторите я наричат „незаконна атака срещу хуманитарна помощ“. Според Тел Авив целта на активистите не е била снабдяването на Газа, а политическа демонстрация.

          Турция (Daily Sabah, Истанбул)

          Прокуратурата в Истанбул започна наказателно разследване срещу действията на Израел, посочвайки възможни нарушения на международното морско право, отвличане на хора, завземане на кораби, грабеж, унищожаване на имущество и изтезания. Сред задържаните има 24 турски граждани.

          Германия (ZDF, Майнц)

          Немският канал подчерта, че мисията на флотилията е била мирна и насочена към доставка на храни и лекарства, както и към изразяване на протест срещу израелската военна политика.

          Испания (El País, Мадрид)

          El País акцентира върху факта, че участниците са били предварително подготвени за неизбежното превземане: изхвърлили са електронни устройства зад борда и са възприели ненасилствено поведение при контакт с военните.

          Катар („Ал Джазира“, Доха)

          Телевизията съобщи за масови протести и митинги в десетки държави – от Атина и Рим до Буенос Айрес и Берлин. Италиански профсъюзи обявиха стачки в подкрепа на задържаните.

          Великобритания (The Guardian, Лондон)

          Изданието подчерта, че инцидентът доведе до дипломатически усложнения: протести, блокиране на гари в Италия, масови демонстрации в Брюксел, Атина и други европейски градове. В Рим на улиците са излезли около 10 000 души.

          Израел (The Times of Israel, Йерусалим)

          Израелските медии свързаха операцията с обстрела на Ашдод от Газа с няколко ракети. Армията на отбраната на Израел увери, че всички задържани, включително Грета Тунберг, „са в безопасност“.

          5 КОМЕНТАРА

          2. Докато много политици и правителства, включително и българското, се въздържат от ясно осъждане на действията на Израел, които мнозина определят като геноцид, гражданското общество не остана безучастно. То показа повече човечност и подкрепи правото на палестинския народ да съществува като нация, вместо да бъде подложен на насилие и унищожение. Поздравления за смелите хора от флотилията – тяхната постъпка възвръща вярата ми в хуманността, човешкото достойнство и справедливост, които често липсват в днешния политически свят. Може би хилядолетията на човешка цивилизация не са били напразни – изглежда, че човечеството се пробужда!

            • Bog e s Israel 🇮🇱🙏♥️ ,ako iskate Islqmut da kontrolira celiq svqt pomagaite na,,Frei Palestina „,no ne zabravqite,che Bog e evrein, nikoi ne moje da pipne Israel bez chanenie koi kakvo misli

