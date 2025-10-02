Смъртните случаи, свързани с жегата, в Испания са се увеличили с 88% спрямо миналата година

Броят на смъртните случаи, свързани с горещините в Испания между 16 май и 30 септември, достигна 3832, което е увеличение с 87,6% спрямо същия период през 2024 г.

Това съобщи Министерството на здравеопазването, предаде АФП.

Почти две трети от смъртните случаи са на хора над 85-годишна възраст, а почти 96% са на хора над 65 години.

Цифрите са изчислени въз основа на статистически модели и все още могат да бъдат ревизирани.

Министерството е използвало данни от испанската система за мониторинг на смъртността (MoMo), която проследява дневната смъртност в цялата страна и я сравнява с историческите тенденции.

То включва и външни фактори, като метеорологични данни от националната метеорологична агенция AEMET, за да оцени вероятните причини за скока в смъртността.

Въпреки че MoMo не може да потвърди пряка връзка между смъртните случаи и високите температури, системата предоставя най-надеждна оценка на смъртните случаи, при които жегата вероятно е била решаващ фактор.

Повечето смъртни случаи, свързани с горещините, се дължат на сърдечни пристъпи и инсулти, причинени от напрежението при опитите да се поддържа стабилна телесната температура.

Министерството на здравеопазването съобщи за 25 смъртни случая от топлинен удар през същия период.

Повечето жертви са имали рискови фактори като хронични заболявания, са били изложени на високи температури на работното място или по време на свободното си време, или са живели сами или в домове без климатик, посочва министерството.

Учените постоянно предупреждават, че климатичните промени, причинени от човека, водят до по-чести и интензивни метеорологични явления в целия свят.

Тази година Испания преживя най-горещото лято от началото на наблюденията през 1961 г., със средна температура от 24,2°C, според националната метеорологична агенция.

От 90-те дни на лятото 33 са били белязани от горещи вълни, съобщи AEMET.

През август страната преживя 16-дневна гореща вълна, предизвикала горски пожари, при които загинаха четирима души и беше унищожена рекордна площ земя.

Тази гореща вълна беше „най-интензивната, регистрирана досега“, със средна температура с 4,6°C по-висока от средната, надхвърляйки последния рекорд, поставен през юли 2022 г.

Девет от десетте най-горещи лета в Испания от 1961 г. насам са били през XXI век.

Великобритания, Япония и Южна Корея също преживяха най-горещите лета откакто всяка от тези страни води статистика, съобщиха метеорологичните им агенции.