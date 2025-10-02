Спасеното край Смолян мече не успя да оцелее

Мечето, открито в река край Смолян в тежко състояние, е починало, съобщиха от Министерството на околната среда и водите чрез публикация във Facebook.

След подаден сигнал от граждани, екипи на РИОСВ – Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация „Четири лапи“ предприеха акция по спасяването на животното. Съдействието на „Четири лапи“ позволи транспортирането му до ветеринарни специалисти в Благоевград, където беше извършен подробен преглед.

Според ветеринарите, състоянието на мечето е било изключително тежко – изтощено, с множество ухапвания в областта на врата, инфектирани рани и паразитно заболяване. Установено е, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

По инициатива на МОСВ, животното бе прието за лечение в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където специалистите положиха всички възможни усилия за възстановяването му.

„Благодарим на всички, които със сърце и професионализъм се включиха в опита за спасяване. Случаят напомня, че природата се развива по своите закони, а ние – хората – сме част от нея,“ посочиха от министерството.

От ведомството уверяват, че ще продължат работата си по опазване на защитените видове и ограничаване на конфликтите между мечките и хората.