      четвъртък, 02.10.25
          Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи.

          „Освен прогнозите на синоптиците, в националния оперативен център постъпи информация от Европейската система за осведоменост за наводненията (EFAS) за очаквано усложнение на 3 октомври в някои области“, заяви Митов на извънредна среща.

          Той уточни, че ще бъде обсъдена готовността на институциите и координацията на действията за осигуряване на безопасността на населението.

          „Както знаете, сега и на „Петрохан“ вали сняг, почиства се“, допълни министърът.

          На срещата ще бъдат представени актуални прогнози и доклади:

          • МОСВ и НИМХ – за очакваното повишение на речните нива;
          • Министерство на земеделието – за състоянието на напоителната система и каналите;
          • Министерство на регионалното развитие – за проходите и основните пътни артерии;
          • Министерство на транспорта – за осигуряване на непрекъснатост на жп превоза и съобщенията;
          • Министерство на енергетиката – за аварийната защита на електропроводите и гарантиране на енергодоставките;
          • НСОРБ – за наблюдение на критичните точки по общини;
          • МВР и ГДПБЗН – за ранно предупреждение, оповестяване и действия при усложнена обстановка.
          Митов подчерта, че приоритет е навременната реакция и взаимодействието между институциите, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите.

          9. Тоя всеки ден трябва да бъде бит по главата !
            Все сме имали олигофрени в управлението, но тоя се натиска за златен медал !

          10. И тоз снежинки от въздуха ще хваща? Колко неграмотност събрана у нас.Първият сняг пак ги хвана неподготвени и все се съвещават..работа никаква

          13. БОКО нали хващаше снежинките във въздуха? Взимайте лопатите и всички лежащи от министерски съвет и парламента на Петрохан

          14. Много са силни при пет снежинки и то сняг с дъжд.Сега ще падне едно парадиране едно изхвърляне.

          19. Ужас ! Ако за първият сняг се свикват институциите, какво ще правим, когато завали истински сняг ?
            Умираме прави бе, хора !

