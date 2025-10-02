Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи.

„Освен прогнозите на синоптиците, в националния оперативен център постъпи информация от Европейската система за осведоменост за наводненията (EFAS) за очаквано усложнение на 3 октомври в някои области", заяви Митов на извънредна среща.

Той уточни, че ще бъде обсъдена готовността на институциите и координацията на действията за осигуряване на безопасността на населението.

„Както знаете, сега и на „Петрохан“ вали сняг, почиства се“, допълни министърът.

На срещата ще бъдат представени актуални прогнози и доклади:

МОСВ и НИМХ – за очакваното повишение на речните нива;

– за очакваното повишение на речните нива; Министерство на земеделието – за състоянието на напоителната система и каналите;

– за състоянието на напоителната система и каналите; Министерство на регионалното развитие – за проходите и основните пътни артерии;

– за проходите и основните пътни артерии; Министерство на транспорта – за осигуряване на непрекъснатост на жп превоза и съобщенията;

– за осигуряване на непрекъснатост на жп превоза и съобщенията; Министерство на енергетиката – за аварийната защита на електропроводите и гарантиране на енергодоставките;

– за аварийната защита на електропроводите и гарантиране на енергодоставките; НСОРБ – за наблюдение на критичните точки по общини;

– за наблюдение на критичните точки по общини; МВР и ГДПБЗН – за ранно предупреждение, оповестяване и действия при усложнена обстановка.

Митов подчерта, че приоритет е навременната реакция и взаимодействието между институциите, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите.