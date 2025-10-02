Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи.
Той уточни, че ще бъде обсъдена готовността на институциите и координацията на действията за осигуряване на безопасността на населението.
На срещата ще бъдат представени актуални прогнози и доклади:
- МОСВ и НИМХ – за очакваното повишение на речните нива;
- Министерство на земеделието – за състоянието на напоителната система и каналите;
- Министерство на регионалното развитие – за проходите и основните пътни артерии;
- Министерство на транспорта – за осигуряване на непрекъснатост на жп превоза и съобщенията;
- Министерство на енергетиката – за аварийната защита на електропроводите и гарантиране на енергодоставките;
- НСОРБ – за наблюдение на критичните точки по общини;
- МВР и ГДПБЗН – за ранно предупреждение, оповестяване и действия при усложнена обстановка.
Митов подчерта, че приоритет е навременната реакция и взаимодействието между институциите, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите.
Руснаците са виновни пак… 🤔
Ама как снега ни изненада, а!?
първо ще отпуснете пари ….. после ….после знаем как се чисти сняг ….
Снегопочистването не е ли задължение на едно друго министерство ?
Кажи нещо за хотела с водопада на Чичо бе простак!!
Ша ги „лапат“във въздуха снежинките
Дано поне снегорините да не сме изпратили в Украйна.
Сетила се къдравата СЮ да се побара…!!!
Тоя всеки ден трябва да бъде бит по главата !
Все сме имали олигофрени в управлението, но тоя се натиска за златен медал !
И тоз снежинки от въздуха ще хваща? Колко неграмотност събрана у нас.Първият сняг пак ги хвана неподготвени и все се съвещават..работа никаква
Какво институции хаха
Митооов грабвай лопатата и газ да ринеш.
И без това си убитак!
БОКО нали хващаше снежинките във въздуха? Взимайте лопатите и всички лежащи от министерски съвет и парламента на Петрохан
Много са силни при пет снежинки и то сняг с дъжд.Сега ще падне едно парадиране едно изхвърляне.
Хомосексуалиста. Тоя е супер убитак.
Родната полиция ще чисти снега ли ?
Докато се задвижат, снега ще се стопи!
Dora Ilieva по-добре късно отколкото никога.🤣😂🤣😂🤣🤣
ние се истрепахме лятото зимата ненан думи
Ужас ! Ако за първият сняг се свикват институциите, какво ще правим, когато завали истински сняг ?
Умираме прави бе, хора !
И тоя ще даде фира скоро.
Дявола в плът.
Пикоч наведен