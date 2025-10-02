НА ЖИВО
          Срина се системата за глоби в КАТ

          Причината е технически проблем

          - Реклама -

          Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          „Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни“, посочват от ведомството и се извиняват за причиненото неудобство. 

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          26 КОМЕНТАРА

          2. Пенсионер си карал чисто новото БМВ с 200км/ч. и като погледнал в страничното огледало видял, че полицейска кола го преследва. Ускорил до 230, след това 250, 280… изведнъж си помислил – „прекалено стар съм за тези глупости!”

            След това отбил и изчакал полицията да го настигне.

            Полицая отишъл при него, погледнал часовника си и казал – „господине, смяната ми свършва след 10 минути, днес е петък и възнамерявам да ида на почивка със семейството си за уикенда. Ако ми кажете една основателна причина защо карахте толкова бързо, която не съм чувал до сега и ще ви пусна.”

            Мъжът погледнал сериозно полицая и отвърнал – „преди години жена ми избяга с полицай, реших, че искате да ми я върнете…! 😱

            Полицая си тръгнал с думите – „приятен ден, г-не!”
            😂😂😂

          10. Прикриват някакви следи явно, понеже системата в КАТ е срината от 89г на сам….

          15. Като са тръгнали да пишат глоби наред за щяло и нещяло, включително и на колите спрели пред блока,без да е осигурила общината места за паркиране,ще се срине я! 😡 По 100 лева на кола…кеф!🤮

            • Мария Матова ееее имам чувството, че видях бялата лястовица!!! Един да назове реалния проблем- паркоместата…

              • बे गण्यो बे गण्यो това е основният проблем, от който обаче общините не се интересуват. Тях ги интересува да има зелена,синя и каква ли не зона,а там където няма регулация,народа ще се изтрепе кой къде да спре,а после ще мине полицаите да лепнат по една тлъста глоба,на тия, който все пак са успели някъде да паркират. 🙄

              • Мария Матова как да ги интересува, като те го създават този проблем с презастрояването! По- лесно е, да минат и да глобят балъците, много-добре знаят, че никой няма да гъкне от раята……

