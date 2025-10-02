Срина се системата за глоби в КАТ

Причината е технически проблем
Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР.
Некадърността до това води.
Пенсионер си карал чисто новото БМВ с 200км/ч. и като погледнал в страничното огледало видял, че полицейска кола го преследва. Ускорил до 230, след това 250, 280… изведнъж си помислил – „прекалено стар съм за тези глупости!”
След това отбил и изчакал полицията да го настигне.
Полицая отишъл при него, погледнал часовника си и казал – „господине, смяната ми свършва след 10 минути, днес е петък и възнамерявам да ида на почивка със семейството си за уикенда. Ако ми кажете една основателна причина защо карахте толкова бързо, която не съм чувал до сега и ще ви пусна.”
Мъжът погледнал сериозно полицая и отвърнал – „преди години жена ми избяга с полицай, реших, че искате да ми я върнете…! 😱
Полицая си тръгнал с думите – „приятен ден, г-не!”
😂😂😂
И тя ли не остиска ? “ И Ко прайм ся“?
Екстра
Но радарите на шумкарите работят с пълна сила.
DMS линия за дарения да отворят 😆
Виновен е Путин
Ура!
хаха
Прикриват някакви следи явно, понеже системата в КАТ е срината от 89г на сам….
Чистят си хората хаха
Всичко да им се срине на Идиотите!!
Да се удари силно и да се изтрие всичко!
КАТ да премине към ДАИ
Като са тръгнали да пишат глоби наред за щяло и нещяло, включително и на колите спрели пред блока,без да е осигурила общината места за паркиране,ще се срине я! 😡 По 100 лева на кола…кеф!🤮
Мария Матова ееее имам чувството, че видях бялата лястовица!!! Един да назове реалния проблем- паркоместата…
बे गण्यो बे गण्यो това е основният проблем, от който обаче общините не се интересуват. Тях ги интересува да има зелена,синя и каква ли не зона,а там където няма регулация,народа ще се изтрепе кой къде да спре,а после ще мине полицаите да лепнат по една тлъста глоба,на тия, който все пак са успели някъде да паркират. 🙄
Мария Матова как да ги интересува, като те го създават този проблем с презастрояването! По- лесно е, да минат и да глобят балъците, много-добре знаят, че никой няма да гъкне от раята……
Сега ще закрият и КАТ😄😄😄
Пламен Атанасов +1
Пламен Атанасов почти
Пламен Атанасов
Металика ли са дошли ?
😂
Maxim Tutunarov Iron Maiden
Пламен Атанасов не,ще стане КАТ ново начало.
Каквато им е работата,такава и системата…
Има ли нещо в тази държава да не се е сринало?