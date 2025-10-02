Стана ясно кой е загиналият при огромния пожар в квартал „Гоце Делчев“

45-годишен мъж е загинал при големия пожар, избухнал тази нощ в столичния квартал „Гоце Делчев“, съобщиха от МВР за БНР.
Огънят е пламнал около 00:30 ч. в сграда, използвана за склад. Вследствие на пожара постройката е рухнала, а пламъците са засегнали 35 автомобила в района.
На място са били изпратени шест противопожарни екипа с повече от 20 пожарникари. Пожарът е бил овладян още през нощта, уточниха от пожарната служба.
Причините за инцидента се изясняват, като по случая е започнало разследване.
Преебах се, бива да съм по-внимателен, когато отварям измекярски сайтове
Нищо не ми стана ясно.
И какво точно стана ясно?
Почва да се дъни и ЕВРОКОМ
И като стана ясно КОЙ Е……защо не казвате? Мизерен трик за да отварят публикацията ви!