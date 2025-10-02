Тагарев: Няма как „стената срещу дронове“ да се направи за 1 година

Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една година. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на NOVA NEWS.
- Реклама -
Темата беше във фокуса на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген, където лидерите обсъдиха спешни мерки за защита на инфраструктурата от масирани атаки с безпилотни апарати. В центъра на дискусията е изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, която трябва да обхване България и още поне шест държави.
Огромни предизвикателства пред проекта
По думите на Тагарев в последните две години Украйна вече е подложена на атаки с над 800 летателни обекта само в рамките на няколко часа, което показва мащаба на заплахата.
Според него най-реалистично в кратки срокове може да се създаде мрежа от сензори за събиране и обобщаване на информация, но средствата за пряко поразяване на дронове ще изискват повече време и ресурси.
Финансиране през европейски механизми
Ексминистърът подчерта, че Европейският съюз трябва да застане зад проекта финансово. Възможностите включват:
използване на средствата от Бялата книга за европейска отбрана, които страните членки могат да заделят извън ограниченията за дефицит и дълг;
финансиране чрез заеми от Европейската комисия – за България са предвидени около 3 млрд. евро, със срок за връщане след 10 години.
Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една година. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на NOVA NEWS.
- Реклама -
Темата беше във фокуса на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген, където лидерите обсъдиха спешни мерки за защита на инфраструктурата от масирани атаки с безпилотни апарати. В центъра на дискусията е изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, която трябва да обхване България и още поне шест държави.
Огромни предизвикателства пред проекта
По думите на Тагарев в последните две години Украйна вече е подложена на атаки с над 800 летателни обекта само в рамките на няколко часа, което показва мащаба на заплахата.
Според него най-реалистично в кратки срокове може да се създаде мрежа от сензори за събиране и обобщаване на информация, но средствата за пряко поразяване на дронове ще изискват повече време и ресурси.
Финансиране през европейски механизми
Ексминистърът подчерта, че Европейският съюз трябва да застане зад проекта финансово. Възможностите включват:
използване на средствата от Бялата книга за европейска отбрана, които страните членки могат да заделят извън ограниченията за дефицит и дълг;
финансиране чрез заеми от Европейската комисия – за България са предвидени около 3 млрд. евро, със срок за връщане след 10 години.
За стадиона си
Е тоят „ПРОФЕСОР“ да отремонтира тарялясниците F-16!!!
И ТИ СИ ЕДИН БУКЛУК
Ти да видиш прозрение?!
МЯСТОТО ТИ Е В ЗАТВОРА ,А НЕ ПО МЕДИИТЕ!….
Само стена на хотел може…
голямо лапане ще пада !
И замириса на пушени продажни политици.
Кретино сладък запомни ПЪЛЕН НЕУТРАЛИТЕТ за БЪЛГАРИЯ
Първо, стена срещу тебе.
Марш на всички Хазарски Ционисти от Родината ни!
Няма да си жив …ако някога го направят!
Вие и акъл нямате, откажете и спрете изграждането на огромната база на НАТО! Зовете за мир! Видяло се е, че вече не можем да разчитаме на отбрана.
Пълен тапир
Tagarev ti si stenata mars v ycraina narcomana te caka vzemi i Boco I Sisi za snimca
До кога този ще пълзи във ф.б. Да заминава за Украйна, да се бие за Зеленски,
Търси бракуваните ракети,които подари на Украйна, или яж боб и на стената
Отвратителен гьонсурат
Това май са първите му изречения, които са верни.
Престани да даваш акъл,гледай си старините,видяхме колко си умен.
Желю Димов да го изпращат на фронта,фъшистът.
Е една добра новина от този! Напред във времето; Я камилата, я комшлара. Освен това това време на Запада беше необходимо за въоръжаване на Украйна, което искаше Зеленски при първите си разговори с Тръмп.Това вече беше пробвано със „зълагалката“, Мински спорозомения и виждаме, какво се случва с нечестната им игра
Такава пропаганда
На луди ни направихте да разделите Украинския народ от Руския народ е все едно да разделиш двама братя
Същито е и сБългария и Русия
Четете коментарите и ще се убедите
Няма ￼ли значение нашето мнение
Нали ние ви избрахме
Е точно де!
Навивайте пружината,навивайте…
Урод фашистки
От тъп човек само глупости! Даже не си спомня какво е говорил и афиширал миналата седмица.
Е, попрочел е нещичко този път „великият военен експерт“! В рамките на ЕС това може да отнеме поне 3-5 г. ПВО на страните от ЕС е в окаяно състояние като цяло.
Необходима е огромна стена срещу тагаревата тъпота.
Имаме стена от водопад, гол охлюв за премиер и умряла медуза за военен министър. Наташа, Победата е наша😄
Що не опънете и една мрежа.
Плашат хората за да опровдаят разходите , които ще направят.
Отивай с Чефо да се думкате отзад бе🖕🖕
Важно е постоянно да се говори и обикновените хора да се плашат! Така по-лесно се управляват.
Поздравления за изговореното от проф. Тагарев, който е един от малкото български експерти, чийто анализи винаги са на високо ниво.
Валентин Лазаров Я двамата в Украйна!
За една година може да се стегне Белене и да те приеме за постоянно…!!!
Вицовете докога ще вървят?
Какво имаме освен 240 посерковци
Rosica Nikolova Повече са!
И срещу педерасти също!!!
Марионетка долна и продажна си Магарев!
Докато се наканите, и ще ви изтрият като мръсно петно
Абе вземете парите,оградата,,друг път“…!
Аи стига го показваите тоя психопат украински.
Има, има… – вас ще сложим за стена!