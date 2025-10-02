Тагарев: Няма как „стената срещу дронове“ да се направи за 1 година

Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една година. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на NOVA NEWS.

Темата беше във фокуса на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген, където лидерите обсъдиха спешни мерки за защита на инфраструктурата от масирани атаки с безпилотни апарати. В центъра на дискусията е изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, която трябва да обхване България и още поне шест държави.

Огромни предизвикателства пред проекта

По думите на Тагарев в последните две години Украйна вече е подложена на атаки с над 800 летателни обекта само в рамките на няколко часа, което показва мащаба на заплахата.

„В рамките на една година може да бъде изградена само частично ‘стената срещу дронове’. Нямаме технологията, въоръжените сили, организацията и системата за командване и управление, които биха осигурили бързо изграждане на такава система“, обясни той.

Според него най-реалистично в кратки срокове може да се създаде мрежа от сензори за събиране и обобщаване на информация, но средствата за пряко поразяване на дронове ще изискват повече време и ресурси.

„Нашите военни може дори да не са виждали дрон-прехващач, каквито се използват отскоро в Украйна“, допълни Тагарев.

Финансиране през европейски механизми

Ексминистърът подчерта, че Европейският съюз трябва да застане зад проекта финансово. Възможностите включват: