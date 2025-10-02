НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Тагарев: Няма как „стената срещу дронове“ да се направи за 1 година

          45
          112
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една година. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на NOVA NEWS.

          - Реклама -

          Темата беше във фокуса на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген, където лидерите обсъдиха спешни мерки за защита на инфраструктурата от масирани атаки с безпилотни апарати. В центъра на дискусията е изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, която трябва да обхване България и още поне шест държави.

          Огромни предизвикателства пред проекта

          По думите на Тагарев в последните две години Украйна вече е подложена на атаки с над 800 летателни обекта само в рамките на няколко часа, което показва мащаба на заплахата.

          Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“ Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“

          „В рамките на една година може да бъде изградена само частично ‘стената срещу дронове’. Нямаме технологията, въоръжените сили, организацията и системата за командване и управление, които биха осигурили бързо изграждане на такава система“, обясни той.

          Според него най-реалистично в кратки срокове може да се създаде мрежа от сензори за събиране и обобщаване на информация, но средствата за пряко поразяване на дронове ще изискват повече време и ресурси.

          „Нашите военни може дори да не са виждали дрон-прехващач, каквито се използват отскоро в Украйна“, допълни Тагарев.

          Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите

          Финансиране през европейски механизми

          Ексминистърът подчерта, че Европейският съюз трябва да застане зад проекта финансово. Възможностите включват:

          • използване на средствата от Бялата книга за европейска отбрана, които страните членки могат да заделят извън ограниченията за дефицит и дълг;
          • финансиране чрез заеми от Европейската комисия – за България са предвидени около 3 млрд. евро, със срок за връщане след 10 години.

          Идеята за изграждане на общоевропейски въздушен щит по източния фланг на ЕС няма как да бъде реализирана в пълен обем в рамките на една година. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на NOVA NEWS.

          - Реклама -

          Темата беше във фокуса на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген, където лидерите обсъдиха спешни мерки за защита на инфраструктурата от масирани атаки с безпилотни апарати. В центъра на дискусията е изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, която трябва да обхване България и още поне шест държави.

          Огромни предизвикателства пред проекта

          По думите на Тагарев в последните две години Украйна вече е подложена на атаки с над 800 летателни обекта само в рамките на няколко часа, което показва мащаба на заплахата.

          Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“ Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“

          „В рамките на една година може да бъде изградена само частично ‘стената срещу дронове’. Нямаме технологията, въоръжените сили, организацията и системата за командване и управление, които биха осигурили бързо изграждане на такава система“, обясни той.

          Според него най-реалистично в кратки срокове може да се създаде мрежа от сензори за събиране и обобщаване на информация, но средствата за пряко поразяване на дронове ще изискват повече време и ресурси.

          „Нашите военни може дори да не са виждали дрон-прехващач, каквито се използват отскоро в Украйна“, допълни Тагарев.

          Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите

          Финансиране през европейски механизми

          Ексминистърът подчерта, че Европейският съюз трябва да застане зад проекта финансово. Възможностите включват:

          • използване на средствата от Бялата книга за европейска отбрана, които страните членки могат да заделят извън ограниченията за дефицит и дълг;
          • финансиране чрез заеми от Европейската комисия – за България са предвидени около 3 млрд. евро, със срок за връщане след 10 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Хиляди протестираха в Барселона срещу спирането на флотилията за Газа

          Владимир Висоцки -
          Хиляди хора излязоха по улиците на Барселона, за да осъдят действията на Израел по прихващането на пропалестинска флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа. Колони...
          Война

          Москва започна хибридна морска битка – дронове, саботаж, наблюдение

          Владимир Висоцки -
          Все по-мощен вятър на хибридна война духа край бреговете на Европа. Дори Франция изглежда е засегната. Френските власти решиха да удължат ареста на двама членове...
          Политика

          Путин обеща значителна реакция на „милитаризацията на Европа“

          Владимир Висоцки -
          Руският президент Владимир Путин обеща „значителна“ реакция на „милитаризацията на Европа“, когато говори на форум по външна политика в Южна Русия. „Ние следим отблизо нарастващата...

          45 КОМЕНТАРА

          13. Вие и акъл нямате, откажете и спрете изграждането на огромната база на НАТО! Зовете за мир! Видяло се е, че вече не можем да разчитаме на отбрана.

          21. Е една добра новина от този! Напред във времето; Я камилата, я комшлара. Освен това това време на Запада беше необходимо за въоръжаване на Украйна, което искаше Зеленски при първите си разговори с Тръмп.Това вече беше пробвано със „зълагалката“, Мински спорозомения и виждаме, какво се случва с нечестната им игра

          22. Такава пропаганда
            На луди ни направихте да разделите Украинския народ от Руския народ е все едно да разделиш двама братя
            Същито е и сБългария и Русия
            Четете коментарите и ще се убедите
            Няма ￼ли значение нашето мнение
            Нали ние ви избрахме

          26. От тъп човек само глупости! Даже не си спомня какво е говорил и афиширал миналата седмица.

          27. Е, попрочел е нещичко този път „великият военен експерт“! В рамките на ЕС това може да отнеме поне 3-5 г. ПВО на страните от ЕС е в окаяно състояние като цяло.

          29. Имаме стена от водопад, гол охлюв за премиер и умряла медуза за военен министър. Наташа, Победата е наша😄

          30. Що не опънете и една мрежа.
            Плашат хората за да опровдаят разходите , които ще направят.

          32. Важно е постоянно да се говори и обикновените хора да се плашат! Така по-лесно се управляват.

          33. Поздравления за изговореното от проф. Тагарев, който е един от малкото български експерти, чийто анализи винаги са на високо ниво.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions