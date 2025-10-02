НА ЖИВО
          Инциденти

          Тежък инцидент: Два самолета се сблъскаха на летище в Ню Йорк

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Два самолета, експлоатирани от дъщерното дружество на Delta – Endeavor Air, се сблъскаха на пистата на летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк късно в понеделник вечерта.

          Инцидентът е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия самолет и подготовка за излитане на другия, съобщиха пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.

          Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“. Според авиокомпанията пострадала е стюардеса, която е получила леко нараняване.

          Няма прекъсване на операциите

          Въпреки инцидента, работата на летище „ЛаГуардия“, едно от най-натоварените в САЩ, не е била прекъсвана.

          Delta определи случая като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“ и обяви, че ще си сътрудничи с властите за пълно преразглеждане на мерките за безопасност.

          Подробности за инцидента

          По предварителна информация, крилото на излитащия самолет за Роанок, Вирджиния, е докоснало фюзелажа на кацащия самолет.

          На борда на двата самолета е имало общо 93 пътници и членове на екипажа.

          - Реклама -

          Трагедия: Тренировъчен самолет се разби в Италия, двамата пилоти са загинали

