Тежък инцидент: Два самолета се сблъскаха на летище в Ню Йорк

Два самолета, експлоатирани от дъщерното дружество на Delta – Endeavor Air, се сблъскаха на пистата на летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк късно в понеделник вечерта.

Инцидентът е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия самолет и подготовка за излитане на другия, съобщиха пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.

Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“. Според авиокомпанията пострадала е стюардеса, която е получила леко нараняване.

Няма прекъсване на операциите

Въпреки инцидента, работата на летище „ЛаГуардия“, едно от най-натоварените в САЩ, не е била прекъсвана.

Delta определи случая като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“ и обяви, че ще си сътрудничи с властите за пълно преразглеждане на мерките за безопасност.

Подробности за инцидента

По предварителна информация, крилото на излитащия самолет за Роанок, Вирджиния, е докоснало фюзелажа на кацащия самолет.

На борда на двата самолета е имало общо 93 пътници и членове на екипажа.