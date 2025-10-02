Тежък трафик и часове чакане на АМ „Тракия“ край Ихтиман

Огромна тапа се е образувала на автомагистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, в посока Бургас. Пътуващи съобщават, че причините са ремонтни дейности в участъка, както и автомобил, преобърнал се по таван на отбивката за Вакарел.

Шофьори споделят, че чакането в посока Пловдив надхвърля час. По-рано бе съобщено и за застой на движението по магистралата в посока София.

Заради ремонтите по „Тракия“ и „Хемус“ трафикът остава изключително натоварен вече няколко дни. От Агенция „Пътна инфраструктура“ напомнят, че в участъците с ремонт е разрешено движение и в аварийната лента, за да се улесни преминаването при интензивен трафик.