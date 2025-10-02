„Топлофикация София“ започва мащабен ремонт в „Дружба 2“ – спират топлата вода

От днес до следващия понеделник „Топлофикация София“ преустановява временно топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и жк „Цариградски“. Причината е стартиращ ремонт, който започва с монтиране на спирателна арматура, наложила спиране на топлата вода, съобщиха от дружеството.
Според информацията, ремонтните дейности ще продължат около 90 дни, като спирането на топлоподаването няма да е постоянно, а ще се извършва поетапно, само в участъците, в които се работи активно.
От „Топлофикация“ подчертават, че обявените срокове са ориентировъчни, за да могат жителите на засегнатите райони да планират по-лесно ежедневието си и да имат предвидимост по време на ремонта.
И като завали един дъжд или сняг,край на ремонта и познайте…
Мизерията почва..
Трябваше да изчакат зимата да дойде!
И ние ще пляскане с ръце…
Цяло лято,какво правиха???