„Топлофикация София“ започва мащабен ремонт в „Дружба 2“ – спират топлата вода

От днес до следващия понеделник „Топлофикация София“ преустановява временно топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и жк „Цариградски“. Причината е стартиращ ремонт, който започва с монтиране на спирателна арматура, наложила спиране на топлата вода, съобщиха от дружеството.

- Реклама -

Според информацията, ремонтните дейности ще продължат около 90 дни, като спирането на топлоподаването няма да е постоянно, а ще се извършва поетапно, само в участъците, в които се работи активно.

От „Топлофикация“ подчертават, че обявените срокове са ориентировъчни, за да могат жителите на засегнатите райони да планират по-лесно ежедневието си и да имат предвидимост по време на ремонта.