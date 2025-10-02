НА ЖИВО
          „Топлофикация София“ започва мащабен ремонт в „Дружба 2“ – спират топлата вода

          Снимка: fitnesudoma.com
          От днес до следващия понеделник „Топлофикация София“ преустановява временно топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и жк „Цариградски“. Причината е стартиращ ремонт, който започва с монтиране на спирателна арматура, наложила спиране на топлата вода, съобщиха от дружеството.

          Според информацията, ремонтните дейности ще продължат около 90 дни, като спирането на топлоподаването няма да е постоянно, а ще се извършва поетапно, само в участъците, в които се работи активно.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          От „Топлофикация“ подчертават, че обявените срокове са ориентировъчни, за да могат жителите на засегнатите райони да планират по-лесно ежедневието си и да имат предвидимост по време на ремонта.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          3 КОМЕНТАРА

          1. И като завали един дъжд или сняг,край на ремонта и познайте…
            Мизерията почва..

