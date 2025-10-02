Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на невинни цивилни“, предаде Анадолската агенция.

„Тази атака, насочена срещу цивилни, действащи мирно и без да прибягват до насилие, е доказателство, че милитаристичната политика на геноцидното правителство на Нетаняху, което е обрекло Газа на глад, не се ограничава само до палестинците, а цели всеки, който се бори срещу потисничеството, наложено от Израел," заяви турското външно министерство.

От ведомството подчертаха, че още от началото на плаването е поддържана координация с други държави, чиито граждани са на борда на флотилията. Турция вече предприема дипломатически и правни действия за незабавното освобождаване на задържаните активисти, сред които има и турски граждани.

Анкара също така обяви, че ще търси международна отговорност за „извършителите на атаката“ и призова ООН и всички компетентни международни организации да действат незабавно за:

премахване на блокадата на Газа,

осигуряване на свободен достъп на хуманитарна помощ,

гарантиране на свободата на корабоплаването.

Турция изрази надежда, че случилото се няма да подкопае усилията за постигане на примирие в Газа.

Флотилията Global Sumud – около 45 плавателни съда с над 500 активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец с мисия да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН настъпва глад.

На 1 октомври израелските сили пресрещнаха и спряха корабите в международни води, като пътниците им бяха отведени в израелски пристанища.