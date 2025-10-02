НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          0
          26
          Снимка: Eleftherios ELIS / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на невинни цивилни“, предаде Анадолската агенция.

          „Тази атака, насочена срещу цивилни, действащи мирно и без да прибягват до насилие, е доказателство, че милитаристичната политика на геноцидното правителство на Нетаняху, което е обрекло Газа на глад, не се ограничава само до палестинците, а цели всеки, който се бори срещу потисничеството, наложено от Израел,“ заяви турското външно министерство.

          - Реклама -

          От ведомството подчертаха, че още от началото на плаването е поддържана координация с други държави, чиито граждани са на борда на флотилията. Турция вече предприема дипломатически и правни действия за незабавното освобождаване на задържаните активисти, сред които има и турски граждани.

          Анкара също така обяви, че ще търси международна отговорност за „извършителите на атаката“ и призова ООН и всички компетентни международни организации да действат незабавно за:

          • премахване на блокадата на Газа,
          • осигуряване на свободен достъп на хуманитарна помощ,
          • гарантиране на свободата на корабоплаването.

          Турция изрази надежда, че случилото се няма да подкопае усилията за постигане на примирие в Газа.

          Флотилията Global Sumud – около 45 плавателни съда с над 500 активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец с мисия да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН настъпва глад.

          На 1 октомври израелските сили пресрещнаха и спряха корабите в международни води, като пътниците им бяха отведени в израелски пристанища.

          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на невинни цивилни“, предаде Анадолската агенция.

          „Тази атака, насочена срещу цивилни, действащи мирно и без да прибягват до насилие, е доказателство, че милитаристичната политика на геноцидното правителство на Нетаняху, което е обрекло Газа на глад, не се ограничава само до палестинците, а цели всеки, който се бори срещу потисничеството, наложено от Израел,“ заяви турското външно министерство.

          - Реклама -

          От ведомството подчертаха, че още от началото на плаването е поддържана координация с други държави, чиито граждани са на борда на флотилията. Турция вече предприема дипломатически и правни действия за незабавното освобождаване на задържаните активисти, сред които има и турски граждани.

          Анкара също така обяви, че ще търси международна отговорност за „извършителите на атаката“ и призова ООН и всички компетентни международни организации да действат незабавно за:

          • премахване на блокадата на Газа,
          • осигуряване на свободен достъп на хуманитарна помощ,
          • гарантиране на свободата на корабоплаването.

          Турция изрази надежда, че случилото се няма да подкопае усилията за постигане на примирие в Газа.

          Флотилията Global Sumud – около 45 плавателни съда с над 500 активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец с мисия да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН настъпва глад.

          На 1 октомври израелските сили пресрещнаха и спряха корабите в международни води, като пътниците им бяха отведени в израелски пристанища.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          Красимир Попов -
          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine. С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС...
          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...
          Политика

          Франция задържа двама моряци от руски танкер, свързан със „сенчестия флот“ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Франция задържа двама членове на екипажа на танкера Boracay, свързан с Русия и включен в черния списък на ЕС, съобщи АФП. Според наличната информация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions