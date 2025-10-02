НА ЖИВО
          Уолстрийт на рекорд въпреки частичното спиране на правителството

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Основните американски индекси приключиха 1 октомври на исторически върхове, въпреки че федералното правителство официално премина в частично спиране на дейността си заради бюджетната криза в Конгреса, съобщи АФП.

          И Dow Jones, и S&P 500 затвориха на нови рекордни нива, подхранени от надеждите, че Федералният резерв ще предприеме ново понижение на лихвените проценти още този месец.

          „Историята ни напомня, че правителствените спирания обикновено са по-скоро заглавие в медиите, отколкото фактор, който сериозно влияе върху резултатите,“ коментира Сам Стовал от CFRA Research.

          Инвеститорите реагираха на доклад на ADP, според който частният сектор е загубил 32 000 работни места през септември. Данните се възприеха като сигнал, че икономиката се охлажда умерено – достатъчно, за да даде на Фед пространство за нови облекчения, без да подсилва страховете от рецесия.

          „Пазарът се вълнува, защото това е сигнал, че Фед може да продължи да понижава лихвите,“ заяви Тим Урбанович, главен инвестиционен стратег в Innovator Capital Management.

          Анализаторите прогнозират, че до края на годината може да има още две намаления на основната лихва, след първото от декември насам, извършено миналия месец.

          В Европа фармацевтичните компании изтеглиха индексите нагоре след новината, че Pfizer е получила отсрочка от митата на президента Доналд Тръмп чрез сделка за намаляване на цените на лекарства в САЩ. Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с над 8%, а на GSK – с над 6%. В САЩ ръст отбелязаха и Merck и Bristol-Myers Squibb.

          На стоковия фронт Lithium Americas Corp. скочи с 23,3%, след като обяви, че ще предостави на американското правителство дял като част от преструктурирането на заем от Министерството на енергетиката.

          В Азия пазарите се движиха разнопосочно – Токио отбеляза спад, докато Хонконг и Шанхай останаха затворени заради празници.

