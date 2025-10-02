НА ЖИВО
          Васил Пандов: 240 млн. лева струват обещанията към лекари и сестри

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Изпълнението на ангажиментите на държавата към протестиращите лекари и медицински сестри ще струва около 240 млн. лв. годишно, заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов, предаде репортер на БГНЕС.

          По думите му вече пет месеца продължава сагата с възнагражденията на медицинските специалисти. Обещаното от вицепремиера до края на юли увеличение на заплатите не е реализирано, а създадената през септември работна група не е постигнала резултати.

          Младите лекари и сестри бяха излъгани. Затова следващия вторник те ще излязат на нов протест. Призоваваме всички да ги подкрепят“, каза Пандов.

          Той подчерта, че Министерството на финансите, което трябва да изчисли и осигури средствата, не е изпратило представител на заседанията на работната група въпреки две покани.

          По изчисления на ПП-ДБ, базирани на официални данни от Министерството на здравеопазването, необходимата сума за увеличение е четири пъти по-малко от ръста на средствата за сектор „Сигурност“ и два пъти по-малко от тези за висшето образование.

          Цинично е да се твърди, че средства няма. Те просто не се разпределят правилно“, заяви депутатът.

          Сумата от 240 млн. лв. представлява около 2,5% от бюджета на Здравната каса, уточни той.

