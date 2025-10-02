Васил Пандов: 240 млн. лева струват обещанията към лекари и сестри

Изпълнението на ангажиментите на държавата към протестиращите лекари и медицински сестри ще струва около 240 млн. лв. годишно, заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов, предаде репортер на БГНЕС.
По думите му вече пет месеца продължава сагата с възнагражденията на медицинските специалисти. Обещаното от вицепремиера до края на юли увеличение на заплатите не е реализирано, а създадената през септември работна група не е постигнала резултати.
Той подчерта, че Министерството на финансите, което трябва да изчисли и осигури средствата, не е изпратило представител на заседанията на работната група въпреки две покани.
По изчисления на ПП-ДБ, базирани на официални данни от Министерството на здравеопазването, необходимата сума за увеличение е четири пъти по-малко от ръста на средствата за сектор „Сигурност“ и два пъти по-малко от тези за висшето образование.
Сумата от 240 млн. лв. представлява около 2,5% от бюджета на Здравната каса, уточни той.
Сега Украйна е приоритет ще трябва да по чакат. Но имам едно предложение:
Спрете да лекуват особено депотати, министри и семействата им докато милите решат, че вие също сте преоритет дори по важен!
За една нормална държава това са смешни пари.