Васил Пандов: 240 млн. лева струват обещанията към лекари и сестри

Изпълнението на ангажиментите на държавата към протестиращите лекари и медицински сестри ще струва около 240 млн. лв. годишно, заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов, предаде репортер на БГНЕС.

По думите му вече пет месеца продължава сагата с възнагражденията на медицинските специалисти. Обещаното от вицепремиера до края на юли увеличение на заплатите не е реализирано, а създадената през септември работна група не е постигнала резултати.

„Младите лекари и сестри бяха излъгани. Затова следващия вторник те ще излязат на нов протест. Призоваваме всички да ги подкрепят“, каза Пандов.

Той подчерта, че Министерството на финансите, което трябва да изчисли и осигури средствата, не е изпратило представител на заседанията на работната група въпреки две покани.

По изчисления на ПП-ДБ, базирани на официални данни от Министерството на здравеопазването, необходимата сума за увеличение е четири пъти по-малко от ръста на средствата за сектор „Сигурност“ и два пъти по-малко от тези за висшето образование.

„Цинично е да се твърди, че средства няма. Те просто не се разпределят правилно“, заяви депутатът.

Сумата от 240 млн. лв. представлява около 2,5% от бюджета на Здравната каса, уточни той.