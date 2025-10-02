НА ЖИВО
          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          Жените били заблудени, че помагат на МВР в акция срещу телефонни измамници

          Две възрастни жени от Видин станаха жертва на телефонна измама. На 30 септември, след серия от телефонни разговори, те били подведени да вярват, че оказват съдействие на МВР при провеждане на полицейска операция за залавяне на измамници.

          Следвайки дадените по телефона „указания“, около 15:30 ч. пред хотел в града, 82-годишна жена предала на непозната, представила се за полицай, 8000 лева. По-късно същия ден, късно вечерта пред входа на жилищния си блок, 86-годишна жена предала на друг непознат плик с 1220 лева.

          От полицията във Видин съобщават, че работата по разследването продължава.

          Криминалистите отправят апел към гражданите да бъдат изключително бдителни.
          Важно е да се знае, че служителите на МВР никога не искат пари от граждани за изпълнение на служебните си задължения.
          Ако получите подобно обаждане:

          • незабавно прекъснете разговора,
          • запазете спокойствие,
          • консултирайте се с близките си,
          • свържете се с полицията или посетете най-близкото районно управление на МВР.

          Не се доверявайте на телефонни обаждания с искане за пари – това е класическа измама.

