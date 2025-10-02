„Великани” – документален филм за „Капачки за бъдеще”

На 9 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще се състои гала премиерата на документалния филм „Великани“, посветен на инициативата „Капачки за бъдеще“. Произведението на режисьора Христо Петков разказва как чрез съвместни усилия на много хора малките действия се превръщат в големи резултати.

„Идеята беше не просто да проследим една кампания, а да покажем как вършенето на добро променя начина на мислене на хората. Филмът остава във времето като пример, че солидарността може да изгради по-добро общество", обяснява Петков.

Лазар Радков, основател на „Капачки за бъдеще“, е главен актьор във филма. По негови думи проектът е много по-важен от просто събиране на пластмасови капачки.

„С този филм показваме, че всеки може да направи нещо – малко или голямо, за да помогне. Когато усилията се натрупват, резултатите са огромни, както виждаме вече осем години“, сподели Радков.

Благодарение на инициативата десетки болници в страната се сдобиха с линейки, кувьози и медицинска апаратура. Новата задача пред инициаторите е всяко средно училище в България да разполага с автоматичен външен дефибрилатор.

„Тези устройства са направени така, че всеки с базови познания може да ги използва – говорят, показват стъпка по стъпка какво да се прави. Те могат да спасят животи не само на ученици, но и на учители, родители или хора от квартала“, добави Радков.

По думи на създателите на филма всички приходи от билети ще бъдат дарени на кампанията.

„Абсурдно е да направиш филм за „Капачки за бъдеще“ и средствата да не отидат за благотворителност“, смята режисьорът Петков.

В случай че местата в залата се изпълнят, още през ноември ще могат да бъдат закупени първите 20 дефибрилатора. А ако 100 000 зрители гледат филма в кината, над 600 средни училища в България ще разполагат с посочените устройства.