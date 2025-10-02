„Великани” – документален филм за „Капачки за бъдеще”

На 9 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще се състои гала премиерата на документалния филм „Великани“, посветен на инициативата „Капачки за бъдеще“. Произведението на режисьора Христо Петков разказва как чрез съвместни усилия на много хора малките действия се превръщат в големи резултати.
Лазар Радков, основател на „Капачки за бъдеще“, е главен актьор във филма. По негови думи проектът е много по-важен от просто събиране на пластмасови капачки.
Благодарение на инициативата десетки болници в страната се сдобиха с линейки, кувьози и медицинска апаратура. Новата задача пред инициаторите е всяко средно училище в България да разполага с автоматичен външен дефибрилатор.
По думи на създателите на филма всички приходи от билети ще бъдат дарени на кампанията.
В случай че местата в залата се изпълнят, още през ноември ще могат да бъдат закупени първите 20 дефибрилатора. А ако 100 000 зрители гледат филма в кината, над 600 средни училища в България ще разполагат с посочените устройства.
Mihail Ivanov дали е идиотщина не знам, но хората правят нещо, от което има резултат. А Вие какво направихте?
Когато „Д“ържавата ни краде, ще събираме капачки и още как! Но това във филма естествено, няма да бъде казано и показано!