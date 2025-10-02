Веселин Герев: Влизаме в сезона на депресиите

„Влизаме в сезона на депресиите. Лекарството срещу меланхолията са хубавите преживявания.“

Това каза психиатърът д-р Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Психиатърът коментира промените, които настъпват при деца, вследствие на дългото ползване на мобилни устройства. По думите му при честото ползване на телефони от подрастващи, се стига до по-агресивно поведение, както и до дефицит на вниманието.

Лекарят обясни, че благодарение на негова изява в сутрешен блок, се е стигнало до самосезиране на Главния прокурор във връзка със случая с психочноболен човек в Бухово. Герев допълни, че в крайна сметка болният човек е бил задържан и настанен за принудително лечение.