      четвъртък, 02.10.25
          Веселин Герев: Влизаме в сезона на депресиите

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Влизаме в сезона на депресиите. Лекарството срещу меланхолията са хубавите преживявания.“

          Това каза психиатърът д-р Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Психиатърът коментира промените, които настъпват при деца, вследствие на дългото ползване на мобилни устройства. По думите му при честото ползване на телефони от подрастващи, се стига до по-агресивно поведение, както и до дефицит на вниманието.

          Лекарят обясни, че благодарение на негова изява в сутрешен блок, се е стигнало до самосезиране на Главния прокурор във връзка със случая с психочноболен човек в Бухово. Герев допълни, че в крайна сметка болният човек е бил задържан и настанен за принудително лечение.

          Пламен Владимиров: Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента

          Златина Петкова -
          "Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента." Това каза членът на БСП Пламен Владимиров, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Владимиров...
          Политика

          Георги Атанасов: Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада

          Златина Петкова -
          "Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада." Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Атанасов...
          Общество

          Станимир Баколов с ексклузивни интервюта с волейболните ни шампиони

          Златина Петкова -
          Спортният журналист Станимир Бакалов направи ексклузивни интервюта с част от волейболните ни шампиони. Той направи съпричастни зрителите на "Евроком" и предаването "Делници" с невероятната...

