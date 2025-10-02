Руската армия уверено напредва в зоната на бойните действия в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, предава РИА Новости. Той призова Киев да обмисли преговори, тъй като загубите на ВСУ са толкова големи, че не могат да бъдат възстановени чрез мобилизация.

„Нашите войски уверено напредват по почти цялата линия на боен контакт“, отбеляза държавният глава.

Освен това той отбеляза, че работата по установяване на зона за сигурност протича по план.

Също така руският лидер изрази увереност, че превземането на Волчанск в Харковска област е само въпрос на време.

Едновременно с това руската групировката войски „Център“ работи активно и ефективно, като нейни бойци са влезли в град Покровск.

По думите му, групировката „Запад“ е превзела почти две трети от Купянск; центърът вече е в руски ръце.

Също така, групировката войски „Изток“ напредва уверено и бързо през северната част на Запорожка област и част от Днепропетровска област. Руските войници са влезли в Константиновка и Северск в Донецка област:

„Константиновка, Славянск и Краматорск са отбранителните линии, които са установени повече от десет години с помощта на западни специалисти. Нашите войски вече са влезли в тях и там се водят бойни действия.“

Руският президент Владимир Путин говори на пленарната сесия на 22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

Ето какво отбеляза още държавният глава:

Кировск в Донецка област е изцяло под контрола на руската армия.

Руските въоръжени сили контролират почти 100 процента от територията на Луганска област.

Руската армия поддържа стратегическата инициатива навсякъде.

Загубите на украинските въоръжени сили надвишават възможностите им да ги заместят.

150 000 души са дезертирали от редиците на украинската армия.

Загубите на украинските въоръжени сили през септември възлизат на 44 700, почти половината от които са безвъзвратни.

Намаляването на възрастта за наборна служба няма да реши проблемите на украинските въоръжени сили. Елитът в Украйна не воюва, а изпраща собствените си граждани на клане:

„Разликата е следната: нашите момчета идват доброволно, записват се в армията, те по същество са доброволци, като ние не провеждаме масова принудителна мобилизация. <…> Елитът (в Украйна – бел. ред.) не воюва, а просто изпраща собствените си граждани на клане и това е всичко.“

Предвид загубите, за Киев би било по-добре да обмисли преговори.