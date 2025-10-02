Задава ли се проблем с феновете? Левски и ЦСКА ще играят по едно и също време на близко разстояние

Дербито на 12-ия кръг на Първа Лига между отборите на Черно море и Левски ще се играе на 19-и октомври (неделя) от 17.30 часа, реши днес Спортно-техническата сомисия на БФС. От 15 часа на същия ден ЦСКА гостува в Добрич на Добруджа.

СТК оповести програмата за 12-ия кръг, като в мачовете ще се рпвоедат сред паузата за националните отбори. През октомври с новия селекционер Александър Димитров България най-напред посреща Турция (11 октомври, 21:45 ч.), а след това гостува на Испания във Валядолид (14 октомври, 21:45 часа българско време).

Приема предложената програма за 12-ти кръг на Първа лига, както следва:

XII кръг

17.10 /петък/

Локомотив 1926 Пд – Ботев Вр 20.00 Диема спорт

18.10 /събота/

Ботев Пд – Славия 1913 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 – Спартак 1918 Вн 17.30 Диема спорт

19.10 /неделя/

Добруджа 1919 Дч – ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт

Черно море Вн – Левски Сф 17.30 Диема спорт

Локомотив 1929 Сф – ЦСКА 1948 Сф 20.00 Диема спорт

20.10/понеделник/

Арда 1924 Кж – Септември Сф 17.30 Диема спорт

Берое СЗ – Монтана 1921 20.00 Диема спорт. |