      четвъртък, 02.10.25
          Задава ли се проблем с феновете? Левски и ЦСКА ще играят по едно и също време на близко разстояние

          Предвидено е мачовете от поредния кръг в Първа лига да се проведат в периода 17.10 - 20.10

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Дербито на 12-ия кръг на Първа Лига между отборите на Черно море и Левски ще се играе на 19-и октомври (неделя) от 17.30 часа, реши днес Спортно-техническата сомисия на БФС. От 15 часа на същия ден ЦСКА гостува в Добрич на Добруджа.

          - Реклама -

          СТК оповести програмата за 12-ия кръг, като в мачовете ще се рпвоедат сред паузата за националните отбори. През октомври с новия селекционер Александър Димитров България най-напред посреща Турция (11 октомври, 21:45 ч.), а след това гостува на Испания във Валядолид (14 октомври, 21:45 часа българско време).

          Приема предложената програма за 12-ти  кръг на Първа лига, както следва:
          XII кръг
          17.10 /петък/
          Локомотив 1926 Пд   –   Ботев Вр        20.00       Диема спорт

          18.10 /събота/
          Ботев Пд           –    Славия 1913     15.00       Диема спорт
          Лудогорец 1945     –    Спартак 1918 Вн 17.30       Диема спорт

          19.10 /неделя/
          Добруджа 1919 Дч   –    ЦСКА Сф         15.00       Диема спорт
          Черно море Вн      –    Левски Сф       17.30       Диема спорт
          Локомотив 1929 Сф  –    ЦСКА 1948 Сф    20.00       Диема спорт

          20.10/понеделник/
          Арда 1924 Кж       –    Септември Сф    17.30       Диема спорт
          Берое СЗ           –    Монтана 1921    20.00       Диема спорт. | 

