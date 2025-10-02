НА ЖИВО
          Започва набирането на съдебни заседатели за СГС (ВИДЕО)

          Започва набирането на съдебни заседатели за Софийския градски съд. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров на брифинг.

          „След изключително успешната процедура по избиране на кандидати за Софийски районен съд, е време да обявим такава и за набиране на заседателите за Софийски градски съд за мандат 2026-2030 година. В момента е отворена процедура по набиране на кандидати. Тя ще бъде отворена до средата на месец октомври“,

          коментира той.
          Призовавам всички хора, които са активни и искат да помогнат за някои по-честни процеси, да се включат. Това е един шанс, в който можем да направим съдебната система доста по-прозрачна и с едни по-честни съдебни заседания“,

          добави Петров.

          Общинският съветник Димитър Петров припомни, че комисията вече е настоявала пред министъра на правосъдието да се осигури бюджет за повишаване възнагражденията на съдебните заседатели. По негови думи, въпреки че те имат мотивация да изпълнят гражданския си дълг, заплащането също до голяма степен им оказва влияние.

          Общинският съветник Христо Копаранов отбеляза, че на сайта на Столичния общински съвет са публикувани необходимите документи и условия за кандидатстване.

          Копаранов допълни, че кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не фигурират на отчет в психодиспансер и да нямат принадлежност към Държавна сигурност.

          Общинските съветници обясниха, че за да привлекат млади хора са изпратени писма до университетите и юридическите им факултети, както и до районните администрации за да достигне информацията до всички столичани.

