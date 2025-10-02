Зеленски: Русия е глобална заплаха заради удари по ядрени обекти

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията през 1986 г.

„Всеки ден, в който Русия удължава войната, отказва да изпълни пълно и надеждно прекратяване на огъня и продължава да нанася удари по всички обекти от нашата енергийна инфраструктура – включително тези, критични за безопасността на атомните електроцентрали и други ядрени съоръжения – представлява глобална заплаха", подчерта Зеленски в публикация във Facebook.

Киев съобщи, че Новото безопасно укритие – защитното съоръжение, което изолира разрушения четвърти реактор на Чернобил – е останало без ток след обстрела. Специалисти работят за възстановяване на захранването, докато Москва не е направила официален коментар.

Случаят засилва международните опасения за риска от ядрени инциденти в Украйна в условията на продължаващи руски атаки срещу енергийната инфраструктура.