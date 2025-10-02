НА ЖИВО
          Зеленски: Русия е глобална заплаха заради удари по ядрени обекти

          19
          63
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията през 1986 г.

          „Всеки ден, в който Русия удължава войната, отказва да изпълни пълно и надеждно прекратяване на огъня и продължава да нанася удари по всички обекти от нашата енергийна инфраструктура – включително тези, критични за безопасността на атомните електроцентрали и други ядрени съоръжения – представлява глобална заплаха“, подчерта Зеленски в публикация във Facebook.

          Киев съобщи, че Новото безопасно укритие – защитното съоръжение, което изолира разрушения четвърти реактор на Чернобил – е останало без ток след обстрела. Специалисти работят за възстановяване на захранването, докато Москва не е направила официален коментар.

          Случаят засилва международните опасения за риска от ядрени инциденти в Украйна в условията на продължаващи руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

          Киев съобщи, че Новото безопасно укритие – защитното съоръжение, което изолира разрушения четвърти реактор на Чернобил – е останало без ток след обстрела. Специалисти работят за възстановяване на захранването, докато Москва не е направила официален коментар.

          Случаят засилва международните опасения за риска от ядрени инциденти в Украйна в условията на продължаващи руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

          19 КОМЕНТАРА

          1. Човеконенавистен, терористичен и военнопрестъпен режим. Заедно трябва да поддържаме и усилим натиска, за да ускорим рухването му.

          3. Русия напада и нахлува в чужда държава. Това е факт и това е проблема. Зеленски с него и без него, от тази бездарна война на Русия която вече 3.5 години е причината да умират руснаци и украинци. Докога ще ги гледаме Путин да тъпче на едно място, да хвърля в безмислена смърт руски войници, украински войници и украински граждани?

            • Emil Toshev
              Добре ви замотаха мислите на младите. Интересувайте се повече за воените действия, ще ви е по лесно да се ореантирате

          5. Дали знаеш къде се намираш нещастнико унищожи си държавата и народа,а всички по заможни си изтеглиха парите и те напуснаха нищожество.

            • Маргарита Божидарова , Украйна се унищожава от руските неонацисти с подкрепата на руските еничари с български паспорт. Заради такива като тебе умряха вече над 2 милиона души. И кво спечели ти? Радост, щастие?

          8. 🤣🤡🤔 Руснаците сами ли се обстрелват 🤣🤣 Майка ви да е бъркала в чекмеджето ? 🤣🤣 Чернобил е под руски контрол от 2022 -ра Малоумници 🤣 🤡 Стига сте го пуснали и легитимират е това клоун 🤡🤬

            • Daniela Hristova само той ли е наркозависим Макрон,Мерц!
              Такива наркозависими сме допуснали да ни управляват бъдещето ни и на децата ни.

          11. Русия е инфекциозно заболяване, способно да разболее планетата Земя. Тази напаст трябва да бъде спряна. Знае ли някой колко стотици трилиона досега са били похарчени за сдържане на нейните безумни фантазии за завладяване на света само по време на Студената Война? И преди това? И ето днес уродливия корейски рецидив, остатьк от сталинистката агресия в Корея, също къс, но и необикновено дебел, се рькуват и заедно ще убиват хора в Украйна!

            • Васил Биков не си добре човече. Върви се прегледай. Колко страни нападна Северна Корея до сега? Я ми кажи. И виж твоите любимци колко черги подпалиха.

            • Васил Биков хапчетата Да не забравиш Кравов. Че като забравиш да ги пиеш после мозъка ти се стапя като масло в тиган.

          12. Телевизия Евроком не ви ли омръзна да пускате идиотските и лъжливи приказки на този наркоман !!!!

            • Manuel Yazmadjiqn И единият лъже, и другият. Така се прави по време на война. Но две лъжи не правят една истина.

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

