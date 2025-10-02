Зеленски: Русия е глобална заплаха заради удари по ядрени обекти

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията през 1986 г.
Киев съобщи, че Новото безопасно укритие – защитното съоръжение, което изолира разрушения четвърти реактор на Чернобил – е останало без ток след обстрела. Специалисти работят за възстановяване на захранването, докато Москва не е направила официален коментар.
Случаят засилва международните опасения за риска от ядрени инциденти в Украйна в условията на продължаващи руски атаки срещу енергийната инфраструктура.
Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на...
