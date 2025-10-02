Зеленски заплаши Русия: Ще почувства силните удари на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази увереност, че Русия ще усети въздействието на мощни удари с голям обсег от украински дронове.

Както предава кореспондент на УНИАН, държавният глава е заявил това на съвместна пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен в Копенхаген.

„Никога не сме атакували гражданска инфраструктура в Русия. Винаги сме отговаряли на атаките им срещу нашия енергиен сектор. За първи път това беше преди малко повече от година. Нямахме капацитет да отговорим. И помните, когато предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в Украйна, имаше много ужасни неща… Сега можем да отговорим. И те усещат нашите мощни отговори“, отбеляза Зеленски.

Той добави, че Украйна се нуждае от малко повече финансиране, за да има паритет, защото докато руснаците използват 500-600 дрона дневно, украинците използват 100-150.

„Говорих с моите партньори. И като увеличим финансирането, ще станем по-силни и ще има по-голям паритет благодарение на дроновете с голям обсег. В Русия ще има повече въпроси от обществото към своите лидери. Това е важно“, подчерта президентът.

Зеленски добави, че Украйна досега е използвала изключително украински оръжия за поразяване на цели на далечни разстояния в Русия.

„И след срещата ми с президента на САЩ наистина може да имаме нещо повече. Не знам. Ще видим“, заяви Зеленски.

От своя страна датският премиер отбеляза, че Украйна все още има неизползвани възможности в производството на оръжия.

„Помолих нашите съюзници да отделят повече ресурси, повече финансиране за производствени линии в Украйна“, каза Фредериксен.