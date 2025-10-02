Зеленски заплаши Русия: Ще почувства силните удари на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази увереност, че Русия ще усети въздействието на мощни удари с голям обсег от украински дронове.
- Реклама -
Както предава кореспондент на УНИАН, държавният глава е заявил това на съвместна пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен в Копенхаген.
„Никога не сме атакували гражданска инфраструктура в Русия. Винаги сме отговаряли на атаките им срещу нашия енергиен сектор. За първи път това беше преди малко повече от година. Нямахме капацитет да отговорим. И помните, когато предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в Украйна, имаше много ужасни неща… Сега можем да отговорим. И те усещат нашите мощни отговори“, отбеляза Зеленски.
Той добави, че Украйна се нуждае от малко повече финансиране, за да има паритет, защото докато руснаците използват 500-600 дрона дневно, украинците използват 100-150.
„Говорих с моите партньори. И като увеличим финансирането, ще станем по-силни и ще има по-голям паритет благодарение на дроновете с голям обсег. В Русия ще има повече въпроси от обществото към своите лидери. Това е важно“, подчерта президентът.
Зеленски добави, че Украйна досега е използвала изключително украински оръжия за поразяване на цели на далечни разстояния в Русия.
„И след срещата ми с президента на САЩ наистина може да имаме нещо повече. Не знам. Ще видим“, заяви Зеленски.
От своя страна датският премиер отбеляза, че Украйна все още има неизползвани възможности в производството на оръжия.
„Помолих нашите съюзници да отделят повече ресурси, повече финансиране за производствени линии в Украйна“, каза Фредериксен.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази увереност, че Русия ще усети въздействието на мощни удари с голям обсег от украински дронове.
- Реклама -
Както предава кореспондент на УНИАН, държавният глава е заявил това на съвместна пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен в Копенхаген.
„Никога не сме атакували гражданска инфраструктура в Русия. Винаги сме отговаряли на атаките им срещу нашия енергиен сектор. За първи път това беше преди малко повече от година. Нямахме капацитет да отговорим. И помните, когато предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в Украйна, имаше много ужасни неща… Сега можем да отговорим. И те усещат нашите мощни отговори“, отбеляза Зеленски.
Той добави, че Украйна се нуждае от малко повече финансиране, за да има паритет, защото докато руснаците използват 500-600 дрона дневно, украинците използват 100-150.
„Говорих с моите партньори. И като увеличим финансирането, ще станем по-силни и ще има по-голям паритет благодарение на дроновете с голям обсег. В Русия ще има повече въпроси от обществото към своите лидери. Това е важно“, подчерта президентът.
Зеленски добави, че Украйна досега е използвала изключително украински оръжия за поразяване на цели на далечни разстояния в Русия.
„И след срещата ми с президента на САЩ наистина може да имаме нещо повече. Не знам. Ще видим“, заяви Зеленски.
От своя страна датският премиер отбеляза, че Украйна все още има неизползвани възможности в производството на оръжия.
„Помолих нашите съюзници да отделят повече ресурси, повече финансиране за производствени линии в Украйна“, каза Фредериксен.
Ще, ще…
Ще запали света тоз чифут работи европейските шматки като ги плаши с Русия и те като мишки в капан откачат
Капут бита карта си?
Не се надувай много. Свири си на пианино
Да смени дилъра 😂
Кон да ти го натресе …майкати да е… а!
И колко ракети ти даде Дончо?Не шмъркай,а гледай Валдай!
Бой по Орките.
Слава на Украйна 🇺🇦.
Путлер🔪капут.
Алчен мръсен ненаситен злобен чефутско издание.
Болно от наркомания животно, което подпали света!
Срама няма този
Stoyan Georgiev Чиба.
А де ша сте
Mihail Ivanov какво ми е анонимното, смешник?
Ох лайно смотано , ще изтребен.още хора,ще подпали.3 световна война
Циркаджия
Какво се изхвърляш Бее…Ако не беше въвлЕкал страните от НАТО , другИЯ път щеше да заплашваш Русия !
Pepa Ivanova пак не може нищо да направи,Русия е ВЕЛИКА СИЛА ОТ МНОГО ГОДИНИ 🤌👌
1млн мъртви орки!Давай Зеленски,остават 139млн
Вече има поразена цел на 1700км. навътре в територията на агресора.
🛰🚀💥
Валентин Лазаров да в Киев
Miroslav Stoimenov Има атака с дронове по Крим. Севастопол и летище „Белбек“.
Валентин Лазаров Агресора е САЩ ????пак си предозирал
Ти нема ли да мреш от свъхдоза че ми писна да та гледам бе
Kaloyan Penev тъп селтак тираджия
Долен наркоман.
Часовника ти тигтака…иде ти края.
Обесен на един уличен стълб.
Дано по скоро Путин го приключи.
Престъпник! Нарко-фашист!
Кретен
Пак е прекалил с наркотиците. Вярва на европа и трънп
Еврейно глъмави не погубвай украинския народ
Смени дилъра,говедо!
Обезателно след като стадото се е събудило с напъните на наркомана и за приятни сънища трябва да бъде същото.
Друго по света не се случва,и живота не евро овцата трябва да се върти около бЕлото на това същество .
отивай в клиника ,отивай и в клиника докато е време.
Долен буклук си
Анексирайте им бензиностанциите!
ТИ СИ УБИЕЦ НА НАРОДА СИ
ТИ СИ ДОЛЕН НАРКОМАН
ТИ СИ НИЖТОЖЕН ПРОСЯК
Mariya Eneva русоробството е широко разпространено по селата
Ко речи
Какво може да направи един пропаднал наркоман, служещ на една издухана вече организация, драусан постоянно до козирка от страх за това какво го чака!!! Едно голямо нищо!
На матхяти употхята евреин !
Мачкай орки!
На майката в …….
Ще ви размажат бе наркоман прост
Безкрайно нагъл
Тоя малоумник и вече със сигурност нелегитимен президент на Украйна до кога ще ми го публикувате. Вие от Евроком вероятно сте по големи малоумници и от него.
Ееех мощния смъркач,!
Лиляна Николова червена бабичка русороб
Stoyan Georgiev ее какво да те правя като си харесваш джендърите
Който търси намира……
Долно еФрейско джудже.
🤪
Ами ударете ги яко ама много яко съсипете им енергетиката не ги щадеге за да видат ватенките от каде изгрява слънцето.
И ние плащаме народа за оръжия !!!😢
Tsetsa Staykova А бе вие НАРОДА ,плащахте милиардите на Пеевски и на ББ и мълчите и до сега ,ама сега ревете за оръжията от които поне има полза за да се защитава Украйна от агресора -фашистка русия
Бой по орките
Нашмъркан олигофрен !🤑
Иво Димитров И от къде знаеш ,че е нашмъркан или повтаряш простотиите на капутин, като папагал ,ейййййййй тъп български народ
Долен, безпардонен лъжец. Че гризнеш дръвцето.